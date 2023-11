O chefe de gabinete de Costa, o seu melhor amigo e um autarca. Quem são os detidos na investigação sobre lítio e hidrogénio verde?

Vítor Escária é o gestor das pastas quentes de Costa e Lacerda Machado é o melhor amigo do governante. São dois dos detidos na investigação sobre o lítio, além do autarca de Sines e dois executivos.

Não é a primeira vez que o chefe de gabinete de António Costa enfrenta a Justiça. Vítor Escária era assessor económico do primeiro-ministro (funções que também exerceu no executivo liderado por José Sócrates) quando, em 2017, se demitiu após ter sido constituído arguido no caso das viagens pagas pela Galp para assistir a jogos do Euro 2016 — o chamado Galpgate.