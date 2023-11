Costa contraria Marcelo sobre PGR e critica falta de “bom senso” por crise “irresponsável”

António Costa pretende que o PS aproveite esta crise política para, no debate interno, "renovar ideias, corrigir erros, inspirar-se nas coisas seguramente boas que também acontecerem e apresentar-se aos portugueses de forma unida e capaz de assegurar uma vitória nas eleições de 10 de Março".

O secretário-geral socialista e primeiro-ministro demissionário falava aos jornalistas num intervalo da reunião da comissão nacional do PS que decorre neste sábado em Lisboa. E aproveitou também para deixar várias críticas ao Presidente da República sobre a decisão de levar o país a eleições novamente, ao dizer que devia ter havido, da parte de Marcelo Rebelo de Sousa, "bom senso" de não desencadear esta "crise política irresponsável".

Alegando que nunca comentou as conversas que tem com o Presidente da República por se tratar de uma questão de confiança entre instituições - "nunca falei, em oito anos, nem por mim, nem por heterónimos que escrevem nos jornais" - e não o fará agora, António Costa recusou confirmar se partiu de si o pedido para que a procuradora-geral da República fosse recebida em Belém no dia das buscas e detenções no âmbito da operação Influencer. E contrariou mesmo Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que o primeiro-ministro já tinha admitido publicamente que o pedido fora seu. "Terá que perguntar ao Presidente que comentário público terei eu feito; não me ocorre nenhum", replicou Costa.

"São conversas entre dois titulares de órgãos de soberania e é nesse plano que se devem desenvolver as conversas. No dia em que um comece a achar que pode dizer o que o outro disse ou não disse, seguramente as relações entre os órgãos de soberania correrão com uma menor fluidez do que devem. Eu tenho procurado, nestes oito anos, em manter uma relação absolutamente impecável com todos os órgãos de soberania (...) e assim manterei."

Aos dirigentes, num discurso à porta fechada, o líder socialista defendeu que o partido deve manter-se longe do debate sobre o processo judicial e que deve deixar para o próprio António a sua defesa. Depois de receber muitos elogios e aplausos, disse que a melhor "solidariedade" que os socialistas podem mostrar é voltarem a ganhar as eleições legislativas de Março. "O PS tem que se concentrar na continuação de uma boa acção governativa que permita continuar a trajectória económica", apontou aos jornalistas.

Questionado sobre se há desenvolvimentos sobre o seu processo no Supremo, Costa disse não conhecer mais nada além do que tem sido noticiado. "A senhora procuradora-geral da República entendeu dar nota pública que há um processo aberto contra mim (...) entendo que quem exerce as funções de primeiro-ministro não pode estar sob suspeita e muito menos num processo criminal. Não sei mais nada."

"O que cabe ao PS não é intrometer-se no tempo da justiça mas é concentrar-se no tempo dos portugueses", defendeu António Costa referindo-se às eleições. Dizendo que há um cenário internacional "muito pesado", acrescentou que "tudo recomendava que tivesse havido bom senso em não ter desencadeado esta crise política. Mas, uma vez desencadeada, o PS tem que fazer como fez nas últimas eleições: falar e mobilizar os portugueses. Porque, tal como resolveram a última crise política irresponsável, agora devem também resolver a nova crise política irresponsável."

Repetindo a máxima "à justiça o que é da justiça, e à política o que é da política", Costa defendeu que "não faz qualquer sentido fazer uma campanha eleitoral ou um debate político em torno daquilo que ocorre na justiça". Não quis "especular" sobre o tempo que a justiça poderá demorar, mas admitiu que o segundo comunicado da PGR esclareceu que o seu processo, embora coordenado no Supremo, levará o mesmo tempo que o restante.

António Costa garante que não vai apoiar qualquer dos candidatos à sua sucessão. "Tendo tido o privilégio de ser nove anos secretário-geral do PS com um apoio tão vasto, não ficava bem intervir na escolha de quem me vai substituir." Salientou que trabalhou com Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro "com grande proximidade", que tem "admiração e estima por ambos", conhece "as qualidades de ambos".

"Não tenho qualquer dúvida que qualquer deles será um grande secretário-geral do PS e sobretudo um óptimo primeiro-ministro e qualquer deles é uma alternativa muito qualificada em relação àquilo que são as ofertas das oposições."

Na reunião à porta fechada da comissão nacional, depois de António Costa intervieram o presidente socialista Carlos César e o ex-presidente da Assembleia da República e ex-líder do partido, Ferro Rodrigues.