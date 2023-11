Wine & Books Hotels é o novo cinco estrelas no Porto

Com um investimento de 28 milhões de euros, o espaço conta com 70 quartos, três espaços de restauração e um spa.

Setenta quartos, um spa com piscina aquecida e três espaços de restauração (café, restaurante e rooftop) sob a supervisão do chef italiano Vittorio Colleoni. Assim se apresenta o Wine & Books Hotels Porto, um hotel boutique de cinco estrelas na Rua de José Falcão (39-41), no Porto, que resulta de um investimento de 28 milhões de euros realizado pelo Grupo PBH.

"O Porto serviu de inspiração", comenta em comunicado Joana Saraiva, administradora do Grupo PBH. "A hospitalidade das gentes do Norte, os vinhos de alta qualidade e a rica cultura da região e do país são a base e o foco das unidades Wine Books. Queremos proporcionar experiências únicas aos nossos hóspedes, unindo cultura e gastronomia, autenticidade e modernidade, inovação e o melhor das tradições portuguesas."

A unidade conta com uma equipa de mais de 70 profissionais e ocupa uma área superior a 5600 metros quadrados.

Foto Wine & Books Hotels Porto DR

No conhecido Largo do Moinho do Vento, em frente ao painel de Joana Vasconcelos, foi preservada a antiga fachada de um edifício histórico do século XIX, que pertenceu a notáveis personalidades da sociedade portuguesa, incluindo Artur Augusto de Albuquerque Seabra, professor de Matemática, jornalista e membro da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto.

Refira-se que o Grupo PBH abrange diversas unidades hoteleiras de cinco estrelas, como os VidaMar Hotels Resorts na Madeira e no Algarve, os Wine Books Hotels em Lisboa e agora no Porto, além de unidades de alojamento local, como o Montargil Monte Novo, no Alentejo, e o São Rafael Holidays e Salgados Beach Villas, no Algarve.