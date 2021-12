O novo hotel de 5 estrelas de Lisboa une a literatura ao vinho

Na Ajuda e a dois passos de Belém, com vista para a Igreja da Memória, o novo Wine & Books Lisboa Hotel apresenta-se como “uma celebração da cultura portuguesa e do diálogo constante” entre o passado e o futuro da cidade.

Encadernações ornamentadas, chãos manuscritos, paredes douradas e garrafas de vinho. O conceito do novo Wine & Books Lisboa Hotel, inaugurado a 1 de Dezembro, nasce alicerçado “naquilo que melhor define os portugueses e a cultura nacional”: “a literatura, a gastronomia, os vinhos, o fado e, acima de tudo, a hospitalidade”.

Localizado junto à Igreja da Memória, fundada por D. José I no século XVIII e classificada como Monumento Nacional, entre “o charme da Ajuda” e a “imponência de Belém”, a nova unidade de cinco estrelas do grupo PBH (Portugal Best Holiday) procura celebrar a “cultura portuguesa” e o “diálogo constante entre a Lisboa do passado e a Lisboa do futuro, através da arquitectura, da arte e da memória”, lê-se em comunicado.

Foto Alguns dos quartos têm vista para a Igreja da Memória DR

Hotel boutique, “elegante e intimista”, conta com 24 quartos (standard, superior, deluxe e suíte), “decorados com materiais nobres”; um spa com banho turco, sauna, salas de tratamentos, ginásio e um wine bar com carta de vinhos e “petiscos lisboetas”. Além de ser “pet friendly”, o hotel conta com estacionamento privado.

Em breve, também terá a Tasca da Memória, espaço de restauração que procura homenagear a igreja desenhada pelo arquitecto italiano Giovanni Bibbiena​, assim como “restaurar os tempos de glória da tasca portuguesa” com um menu que “recupera as mais antigas e genuínas receitas e tradições culinárias, actualizando-as para o século XXI de forma sofisticada”.

Foto “Elegante e intimista”, todo o hotel é decorado com materiais nobres DR

Foto Conta com 24 quartos (standard, superior, deluxe e suíte) DR

Este é o primeiro de três hotéis da marca Wine & Books Hotels, seguindo-se Porto e Sintra. Criada em 2019, a nova chancela do grupo PBH será constituída por unidades de cinco estrelas situadas em “localizações emblemáticas e criteriosamente seleccionadas pela sua representatividade da e na cultura portuguesa”, privilegiando “zonas históricas e centrais das respectivas cidades”. Cada unidade “não terá mais do que 70 quartos”.

“A marca Wine and Books deseja posicionar-se como uma referência da hotelaria nacional, inspirando nos seus valores corporativos a excelência do vinho que se produz em Portugal e o supremo prazer que se pode retirar de um banho cultural com ícones da nossa literatura como Camões, Fernando Pessoa ou Eça de Queiroz”, afirma Daniela Cício, administradora do Grupo PBH, em comunicado. “O Wine and Books Lisboa é o primeiro hotel deste segmento a abrir, oferecendo uma combinação perfeita entre a modernidade do serviço com o conforto dos seus espaços.”