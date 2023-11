Justiça europeia contradiz fisco no ISV de híbridos plug-in importados

Portugal mudou em 2021 a regra do desconto de 75% do Imposto sobre Veículos (ISV) para carros híbridos recarregáveis com tomada (vulgarmente conhecidos como híbridos plug-in), limitando esse desconto a um universo mais restrito, mas não pode aplicar essas regras a carros que tenham sido importados com uma matrícula estrangeira anterior, mesmo que tenha sido importado para Portugal depois de 2021.

