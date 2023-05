Carros importados em segunda mão com via aberta para devolução do ISV

O Tribunal Constitucional (TC) pôs fim ao longo braço-de-ferro entre a Autoridade Tributária (AT) e contribuintes que tinham importado carros usados para Portugal, com uma decisão que faz jurisprudência e garante, na prática, que todos os que pagaram ISV a mais, segundo uma lei que teve de ser alterada por imposição europeia, terão direito a reaver o que pagaram a mais, desde que reclamem do imposto que a AT exigiu.

