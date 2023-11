Jimmy Kimmel vai apresentar os Óscares de 2024

O humorista Jimmy Kimmel vai ser o anfitrião da 96.ª edição dos Óscares, com data marcada para o dia 10 de Março de 2024. O norte-americano vai apresentar a cerimónia de prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood pela segunda vez consecutiva — a quarta no total. “Sempre sonhei apresentar os Óscares precisamente quatro vezes”, brincou o comediante, citado num comunicado oficial da Academia de Hollywood.

Criador, produtor executivo e anfitrião do talk show Jimmy Kimmel Live, que já vai na sua 21.ª temporada, o humorista de 56 anos apresentou os Óscares pela primeira vez em 2017, numa edição que entrou para a história por um motivo insólito: um engano com os cartões passados a Warren Beatty e Faye Dunaway, aos quais competia entregar a estatueta de Melhor Filme, levou a que, inicialmente, proclamassem como vencedor La La Land: Melodia de Amor; a equipa desse filme, um musical protagonizado por Emma Stone e Ryan Gosling, subiu ao palco para receber o prémio, mas na verdade o vencedor era Moonlight, como foi anunciado numa altura em que os produtores de La La Land já faziam os seus discursos de agradecimento.

Jimmy Kimmel voltou a ser o apresentador da cerimónia no ano seguinte, em que A Forma da Água, de Guillermo del Toro, levou para casa quatro prémios, incluindo o de Melhor Filme (Dunkirk, de Christopher Nolan, amealhou três estatuetas na mesma cerimónia).

O humorista registou a sua terceira presença como anfitrião dos Óscares em Março deste ano, na edição que se seguiu à infame cerimónia de 2022, em que o apresentador Chris Rock levou um estalo de Will Smith, após uma piada feita pelo primeiro sobre a calvície de Jada Pinkett Smith, mulher de Will — ele que, depois da agressão, viria a ganhar o Óscar de Melhor Actor.

Na cerimónia deste ano, no fim do seu monólogo inicial, Kimmel aludiu ao elefante na sala, dizendo: “Se alguém cometer algum acto de violência durante a cerimónia, vai receber um Óscar de Melhor Actor.” Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo viria a levar para casa sete Óscares, incluindo os de Melhor Filme e Melhor Actriz (Michelle Yeoh), enquanto Brendan Fraser, da trilogia Múmia, foi distinguido como Melhor Actor pela sua participação no filme A Baleia.