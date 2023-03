Óscares 2023: Brendan Fraser é o Melhor Actor

"Então é com isto que o multiverso se parece", comentou Brendan Fraser, a receber, emocionado o seu Óscar de Melhor Actor. Grande estrela nos anos 1990, com papéis mais vastos do que as comédias como o já mencionado durante o monólogo inicial de Jimmy Kimmel, O Rapaz da Pedra Lascada​​, ao lado de Ke Huy Quan, que também ganhou, num regresso semelhante, Melhor Actor Secundário esta noite, ou a acção de A Múmia – como o papel dramático em Deuses de Monstros, de Bill Condon –, desapareceu dos holofotes após ter sido, diz, apalpado pelo então presidente da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, os organizadores dos Globos de Ouro – cerimónia a que faltou este ano, mesmo tendo sido nomeado. Ganhou o prémio pelo filme A Baleia, de Darren Aronofsky, a quem agradeceu pela "tábua de salvação criativa".