Comissão de Ética diz que Centeno “cumpriu os deveres”, mas alerta para “danos” na imagem

Comissão de Ética do BdP diz que Centeno cumpriu deveres, mas admite que o convite dirigido ao governador para assumir o cargo de primeiro-ministro pode trazer “danos à imagem” do regulador.

Mário Centeno agiu de acordo com os seus deveres de governador do Banco de Portugal quando foi convidado por António Costa a ponderar sobre a possibilidade de ser primeiro-ministro, considerou a Comissão de Ética do banco central, que alerta, contudo, que as notícias que surgiram sobre o assunto podem prejudicar a imagem da instituição.

Num parecer emitido na passada segunda-feira e que foi esta quarta-feira dado a conhecer pela administração do Banco de Portugal, a Comissão de Ética, presidida por Rui Vilar, conclui que “face ao pedido que foi dirigido ao governador pelo primeiro-ministro na tarde de 7 de Novembro, o governador, no plano subjectivo, agiu com a reserva exigível naquelas concretas circunstâncias, cumprindo os seus deveres gerais de conduta”.

Mário Centeno foi, como confirmou durante o fim-de-semana em declarações ao Financial Times e num comunicado subsequente, convidado por António Costa “para reflectir” sobre a possibilidade de ser nomeado como primeiro-ministro de um governo que contaria com o apoio da maioria parlamentar do Partido Socialista. A solução, contudo, acabou por não ser adoptada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo Mário Centeno afirmado que estava ainda “muito longe” de chegar a uma decisão sobre a matéria.

Apesar de considerar as acções do governador adequadas, a Comissão de Ética alerta que, na prática, aquilo que se passou nos últimos dias pode prejudicar a percepção em torno do Banco de Portugal. “No plano objectivo, os desenvolvimentos político-mediáticos subsequentes podem trazer danos à imagem do banco”, diz o parecer, alertando que “a defesa da instituição é ainda mais relevante num período como o actual”.

“A Comissão sublinha a importância dos princípios que enformam os normativos em vigor e recomenda que o governador, a administração e o banco no seu todo continuem empenhados na salvaguarda da imagem e reputação do Banco de Portugal”, diz ainda o documento, assinado pelos três membros da comissão, Rui Vilar, Rui Leão Martinho e Adelaide Cavaleiro.