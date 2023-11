Il pede demissão de Centeno e antecipação das legislativas para Fevereiro

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, pediu a demissão de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal (BdP). Em causa está o facto de Mário Centeno ter dito que o Presidente da República e o primeiro-ministro o convidaram para chefiar o Governo, desmentindo depois a informação. Os liberais apelaram ainda a Marcelo Rebelo de Sousa que leve o país a votos em Fevereiro e não em 10 de Março, conforme decidiu.

“Os portugueses não merecem assistir à degradação das instituições praticamente hora a hora. Nas últimas horas houve mais um episódio, desta vez de declarações irresponsáveis por parte do governador do BdP”, começou por criticar Rui Rocha. “Centeno só tem um caminho a seguir: abandonar a função de governador”, continuou em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

O liberal referia-se ao facto de Mário Centeno ter dito, em entrevista ao Financial Times, que tinha recebido um convite de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa para chefiar o Governo. Horas depois corrigiu a informação, após o Presidente da República desmentir tal convite. Isto “demonstra que Centeno não tem condições para continuar no BdP”, defendeu o líder da IL.

Rui Rocha acusa Centeno de tentar “arrastar o Presidente da República para uma versão dos factos que depois veio desmentir”. E acrescenta: “O facto de admitir a possibilidade de integrar um Governo neste contexto põe em causa a sua independência nas funções de governador de BdP”.

O país tem assistido a “um verdadeiro lamaçal de degradação das instituições”, motivo pelo qual Rui Rocha quis deixar um apelo ao chefe de Estado: “Ainda está em tempo de começar a resolver esta situação. Sei que o senhor Presidente da República quis um calendário para eleições mais alargado com boa intenções, mas os acontecimentos mostram que o país não pode estar nas mãos de António Costa mais cinco meses”.

Na opinião de Rui Rocha “o calendário do PS”, que terá de eleger um novo secretário-geral, depois da demissão de António Costa, “podia ter sido encurtado”, até porque o partido “já atrasou muito o país”. As eleições directas no PS estão marcadas para 15 e 16 de Dezembro e o congresso para 6 e 7 de Janeiro.

“Diria que Fevereiro seria [uma data] perfeitamente aceitável” para o país ir a votos, aponta o liberal. “Senhor Presidente da República, antecipe este calendário”, apelou, lembrando que a IL "sempre disse" que este calendário "é demasiado longo". E concluiu: "Não podemos permitir que isto continue. Já percebemos que o senhor primeiro-ministro, mesmo que o ajudassem, não tinha condições para terminar o mandato em condições".

Na passada sexta-feira, também o PSD criticou o papel do actual governador do BdP na crise política do país. O social-democrata António Leitão Amarou disse ao PÚBLICO que Centeno "perdeu legitimidade e condições objectivas para ser governador do BdP" ao aceitar chefiar o Governo em substituição de António Costa.