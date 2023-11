PSD acusa Centeno de ser “actor do PS”: “Perdeu legitimidade para ser governador do BdP”

Mário Centeno “perdeu legitimidade e condições objectivas para ser governador do Bando de Portugal (BdP)”, afirma ao PÚBLICO o social-democrata António Leitão Amaro. Para o vice-presidente do PSD, com o convite feito pelo primeiro-ministro para que o seu ex-ministro assumisse a chefia do Governo, evitando assim eleições antecipadas, e a aceitação desse cenário por parte do governador, como noticiou o PÚBLICO, ambos “ultrapassaram as linhas vermelhas da independência” exigida pelo banco central.

