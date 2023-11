Já há tema para o próximo Met Gala: será uma revisitação à mais frágil história da moda

A inauguração da nova exposição do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art ocorre a 6 de Maio de 2024. Uma vez mais, a anfitriã é Anna Wintour.

Já há tema para o próximo Met Gala. A escadaria do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, volta a receber a passadeira vermelha da inauguração da nova exposição a 6 de Maio de 2024 — como sempre, na primeira segunda-feira daquele mês. Depois de Karl Largerfeld, os convidados deverão obedecer ao tema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Belezas Adormecidas: Reacordar a moda, em tradução livre).

A ideia é prestar uma homenagem ou reinterpretar 250 das peças mais históricas da moda, sendo que 50 destas não podem voltar a ser usadas pela sua fragilidade. “São as belezas adormecidas do título”, explica à revista Vogue Andrew Bolton, curador da exposição que é inaugurada no dia da gala. A mostra vai incorporar as peças, mostrando-as com ajuda da tecnologia e até da inteligência artificial, que permite colocar novamente os coordenados no corpo humano.

“A moda é uma das formas artísticas mais emotivas graças à sua ligação ao corpo. Está impregnada de memórias e emoções, e relacionamo-nos com ela muito através dos nossos sentidos. Uma coisa que espero que esta exposição active é essa apreciação sensorial da moda”, assevera o curador, apelando às visitas a partir de 7 de Maio de 2024 e até 2 de Setembro do mesmo ano.

Os convidados devem reinterpretar algumas das peças da exposição, muitas das quais nunca sequer foram vistas em público. Entre o catálogo, há vestidos feitos por Christian Dior, ainda na década de 1940, peças com assinatura de Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent ou Givenchy, mas também modelos históricos, como espartilhos do século XVII. No fundo, são 400 anos de história resumidos pela moda.

Para eleger o que vestir — naquela que é a maior oportunidade anual das casas de moda mostrarem as suas criações fora da caixa —, os convidados podem seguir um caminho mais fácil, revisitando os arquivos de algumas destas casas de moda, ou pedir aos designers que se inspirem na exposição. Além disso, uma das grandes patrocinadoras do evento do próximo ano é a Loewe, e espera-se que muitos escolham o director criativo Jonathan Anderson para os vestir.

Quem é convidado?

As celebridades a desfilar na escadaria do Met são sempre uma incógnita. Normalmente, os criadores de moda, que também costumam pisar a passadeira vermelha, convidam as celebridades que mais dão que falar. Nos últimos anos, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Sarah Jessica-Parker, Cardi B, Gigi Hadid, Zendaya e Priyanka Chopra fazem tipicamente parte da lista de convidados.

Há coordenados da gala que ficam para a história da moda. Quem não se lembra do enorme vestido cor-de-rosa em camadas de Lady Gaga e do candeeiro de Katy Perry, em 2019? Ou, no ano anterior, de Sarah Jessica-Parker quando levou na cabeça uma peça de altar com um presépio incorporado? Em 2022, o vestido de Marylin Monroe usado por Kim Kardashian deu que falar e até se chegou a noticiar que a socialite o tinha destruído.

Foto Kim Kardashian em 2022 com o então namorado Pete Davidson Reuters

Em Maio deste ano, não faltaram rosas e pérolas, numa edição que homenageou o alemão Karl Lagerfeld (1933-2019). Em anos anteriores, o Met Gala já celebrou a religião, a cultura punk ou a China, por exemplo. Em 2022, a festa foi da moda norte-americana na exposição An Anthology of Fashion (Uma antologia da moda, em tradução livre).

Mas o que é o Met Gala?

Desde 1995, sempre na primeira segunda-feira de Maio, é inaugurada uma nova exposição pelo Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. A gala é, na realidade, um evento de angariação de fundos para financiar esse trabalho artístico.

Anualmente, a anfitriã do evento é a directora da revista Vogue, Anna Wintour. A ela juntam-se sempre caras conhecidas, que devem seguir o tema escolhido. Mas não é preciso ser convidado, nem ser uma celebridade para ir ao Met Gala: basta comprar o bilhete (desde que tenha a aprovação de Wintour, que analisa a lista).

Foto Anna Wintour no Met Gala de 2018 BRENDAN MCDERMID/Reuters

Costumam ser cerca de 600 pessoas e os bilhetes chegam a alcançar mais de 30 mil euros. As angariações ultrapassam os vários milhões — de acordo com os últimos dados, em 2019, foram 15 milhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros).

O mistério

Pouca gente sabe o que se faz dentro do Met Gala, depois das celebridades desfilarem na escadaria. Esse é o grande mistério do Met Gala, que assim irá permanecer, já que não são permitidos telemóveis na festa. Sabe-se que os convidados deverão ver a nova exposição, em primeira mão, antes de se sentarem para jantar. Normalmente, há, ainda, a actuação de um artista afamado, como já foi o caso de Rihanna.

Em 2017, as regras foram quebradas quando algumas celebridades, incluindo Kylie Jenner e Kim Kardashian, publicaram uma fotografia no espelho da casa de banho. Qualquer dia, pode repetir-se o acidente e desvendam-se mais detalhes do mistério.

