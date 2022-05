Celebridades regressam à passadeira vermelha da Met Gala, a celebrar o esplendor da moda americana

Acompanhe o desfile de estrelas na escadaria do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

As estrelas já pisam a passadeira vermelha na escadaria do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, para a inauguração de mais uma exposição do Costume Institute. É noite de Met Gala e o dress code pede aos convidados que não se inibam e apostem no glamour, com inspiração no final do século XIX e na moda americana. Os convidados são sempre uma surpresa, mas Lady Gaga, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Sarah Jessica-Parker, Cardi B, Gigi Hadid, Priyanka Chopra e Rihanna são das celebridades mais aguardadas.

Depois de uma festa intimista (mas nem por isso menos extravagante) em Setembro passado, a Met Gala regressa ao seu calendário habitual — o evento acontece sempre na primeira segunda-feira de Maio. Religiosamente nesta data, as celebridades mais exclusivas vestem-se de acordo com o tema proposto pelo Costume Institute para a inauguração da nova exposição. Em anos anteriores, já se celebrou a religião, a cultura punk ou a China, por exemplo. Desta vez, continua a celebrar-se a moda norte-americana com a abertura da segunda parte da exposição An Anthology of Fashion (Uma antologia da moda, em tradução livre).

Ainda que a gala tenha sempre um tema, não há muitas regras na hora de vestir. Desta vez o curador do Costume Institute, Andrew Bolton, quis reexaminar a identidade americana e a moda nacional, numa exposição que dividiu em duas partes. As novidades agora apresentadas dividem-se por 13 salas que representam os períodos da história da moda. “As histórias reflectem sobre a evolução do estilo americano, mas também exploram o trabalho individual dos alfaiates, das costureiras e dos designers”, explica, à revista Vogue britânica.

Anualmente, desde de 1995, a anfitriã do evento é a directora da edição norte-americana da revista Vogue, Anna Wintour. A ela juntam-se sempre algumas caras conhecidas para conduzir a cerimónia. Desta vez, a lista de anfitriões inclui a actriz Regina King, o actor e compositor Lin-Manuel Miranda, o casal Blake Lively e Ryan Reynolds, o designer Tom Ford e o executivo Adam Mosseri, director do Instagram.

Ainda que o clima seja de festa, a pandemia de covid-19 ainda não está esquecida e, de acordo com o New York Times, todos os 600 convidados têm de mostrar certificado de vacinação com, pelo menos, duas doses e um teste PCR negativo.

O objectivo do evento é angariar fundos para o Costume Institute, mas o que acontece dentro da gala é sempre um mistério, já que a partilha de qualquer vídeo ou fotografia nas redes sociais é proibida. Sabe-se que além de uma visita à exposição, o serão inclui jantar e algum tipo de entretenimento — em 2019 Cher fez um tributo aos Abba e, no ano passado, foi a vez de Justin Bieber.

Ficando de fora da gala, o público contenta-se em deliciar-se com os coordenados que cruzam a passadeira vermelha. Um dos primeiros destaques da noite foi Blake Lively com uma criação Atelier Versace envolta em mistério, que se transformou na escadaria do Met. A saia cobre deu lugar a uma cauda azul-turquesa, com a ajuda de três assistentes, evocando a Estátua da Liberdade, símbolo da cidade. Com o tempo, o cobre do monumento oxidou para o tom esverdeado que a caracteriza actualmente.

Na galeria de imagens acima, acompanhe o desfile de celebridades na passadeira vermelha.