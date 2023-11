Patrick Dempsey eleito pela People como o homem mais sexy de 2023

Foi o homem dos sonhos de uma geração quando vestiu a pele de Derek na série Anatomia de Grey — e era até chamado de McDream pelos internos do hospital. Agora, é o mais sexy na vida real.

Patrick Dempsey ganhou notoriedade global como o cirurgião Derek Shepherd da série Anatomia de Grey (estreada em 2005 e ainda a ser transmitida), por quem a heroína Meredith Grey (Ellen Pompeo) se apaixona e a quem os outros internos apelidam, sarcasticamente, de McDream. Até que, à temporada 11, despede-se da trama para se descolar do papel e assumir outros personagens: do galã Jack na comédia romântica O Bebé de Bridget Jones (2016) ao piloto Piero Taruffi em Ferrari (de 2023, com estreia prevista nas salas portuguesas para 4 de Janeiro). Agora, foi eleito o homem mais sexy vivo de 2023 pela revista People.

“Estou contente por estar a acontecer nesta altura da minha vida”, reagiu o actor, avaliando que esta notoriedade pode ser usada “para algo positivo”. Também brinca, considerando que até aqui nunca tinha passado de uma espécie de “dama de honor” e que será alvo de gozo dos filhos.

Casado com a maquilhadora e empresária Jillian Fink, desde 1999, Dempsey tem três filhos: Talula, de 21 anos, e os gémeos Sullivan e Darby, de 16 anos. “Vão apenas gozar e implicar comigo e descobrir todas as razões pelas quais eu não deveria ser [o homem mais sexy do ano].”

Patrick Dempsey sucede a Chris Evans no papel do homem mais sexy vivo, numa lista que inclui Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend ou Idris Elba.