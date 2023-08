Ferrari, de Michael Mann: um melodrama, uma serena colisão, the way life is

Deixá-los, a Adam Driver, uma das poucas estrelas da Hollywood-em-greve que veio ao Festival de Veneza promover um filme, e a Patrick Dempsey falar da filosofia que se pode ler nas peças da máquina automóvel, do êxtase que faz desaparecer o mundo à volta de um volante: isso é conversa puxada para conferências de imprensa, os actores aí fazem o que se lhes solicita, isto é, vão atrás do isco que é uma pergunta feita para ter quotes. Ferrari, de Michael Mann, que chegou esta quinta-feira à competição do festival, é outra coisa. Não é preciso gostar ou perceber de automóveis, nada a ver com um “agora, agora, agora, agora, tu és um carro de corrida”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt