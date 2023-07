Veneza destapa-se: Michael Mann, Woody Allen, Polanski, Fincher, Ryusuke Hamaguchi...

... e ainda Sofia Coppola, Bradley Cooper, Wes Anderson, Friedkin ou Stéphane Brizé. A edição 80 do festival tira da cartola um programa que não cede o flanco na competição com Cannes e Berlim.

À excepção da alteração do filme de abertura, que agora é Comandante, de Edoardo di Angelis e não o anunciado Challengers, de Luca Guadagnino, a poucas mudanças foi obrigada a edição 80 do Festival de Veneza por causa da greve decretada pelo sindicado dos actores americanos SAG-AFTRA. Estando os intérpretes proibidos de promover os filmes e tendo sido por isso adiada para 2024 a estreia mundial do filme de Guadagnino, rodado nos Estados Unidos, a direcção do Festival de Veneza foi obrigada a escolher outro título para iniciar a sua edição a 30 de Agosto. Comandante é um dos maiores investimentos do ano na produção italiana, com Pierfrancesco Favino a capitanear um submarino italiano durante a II Guerra.