Que simbolismo tem o fato branco usado por Leonor de Espanha para o juramento?

No dia em que completou 18 anos, a herdeira do trono de Espanha jurou fidelidade à Constituição e surpreendeu pela escolha do coordenado, um fato de calças. O fato branco assinado por uma alfaiataria de Madrid está repleto de simbolismo, não só numa homenagem aos pais, Felipe VI e Letizia, como na esperança de um futuro melhor em que Leonor será rainha.

Quando surgiram as primeiras fotografias da princesa Leonor a fazer o juramento no Parlamento não tardaram a surgir comentários de que o coordenado em muito se assemelhava ao que a mãe Letizia usou quando foi anunciado o noivado com o então herdeiro do trono espanhol, em 2003 ─ um fato assinado pela Armani.

Apesar de, na altura, Letizia poder vir a ser a futura rainha consorte; hoje, a filha tem outro peso em Espanha ─ é a futura rainha. E, na lapela do fato, usava o Velosino de Ouro, que lembra essa importância. A condecoração, a mais alta concedida pela coroa espanhola, foi-lhe atribuída pelo pai, em 2018, um voto de confiança em Leonor, que o irá suceder.

Foto Casamento dos reis em 2004 ODD ANDERSEN

Foto Anúncio do noivado em 2003 Reuters/REUTERS/CHEMA MOYA

Apesar de sóbrio, o fato foi uma escolha invulgar, como escrevia o El País. Tanto na promulgação da Constituição com Juan Carlos, em 1978, como no juramento de Felipe, os homens vestiram fraque e as mulheres um vestido comprido. Por exemplo, a rainha Sofia usou veludo azul e as filhas Elena e Cristina saias comprida em vermelho e rosa, recorda o mesmo jornal. Letizia tem vindo a mudar o protocolo e a própria coroa espanhola tem passado uma imagem de menor ostentação.

E isso também se estende ao fato clássico de Leonor, que não compromete. Aliás, o branco é uma cor simbólica, por representar paz, novos começos, além de ser, a par do roxo, a cor tradicional das sufragistas ─ as mulheres que lutaram pelo voto feminino.

Foto SERGIO PEREZ

O fato tem um corte clássico, com o blazer trespassado e uma linha dupla de botões. É uma criação da Alfaiataria Serna, em Madrid, que fez vários fatos e uniformes militares para Felipe VI, incluindo o que usou no dia do casamento com Letizia, a 22 de Maio de 2004. “É uma honra que tenha escolhido a alfaiataria artesanal”, celebrou o alfaiate responsável Agustín García Montero, um dos mais jovens neste ofício em Espanha, em entrevista ao La Voz de Galicia.

A empresa não revelou mais detalhes, por se recusar a falar sobre os seus clientes, mas diz que a escolha de Leonor não os surpreendeu, dado que o fato é já um ícone de um guarda-roupa feminino. “É algo que se previa.” Cada fato feito pela Serna demora entre 50 a 70 horas de trabalho, por ser costurado totalmente à medida. Pode custar entre dois a três mil euros, consoante a qualidade do tecido.

Já os sapatos também são de uma etiqueta espanhola, a Lodi, feitos em Elda, Alicante. São um modelo clássico de couro, também em branco, com um salto quadrado de 7,5 centímetros e sola de borracha para mais conforto. Custam 145 euros no site da marca.

Foto Leonor e Letizia DANIEL GONZALEZ / POOL

Sustentabilidade

Além de Leonor e Letizia, o fato branco tem sido uma tendência nas mulheres reais, de Kate Middleton a Meghan Markle, passando pela princesa Mary da Dinamarca, tal como a reutilização ou até os vestidos em segunda mão. Longe vão os tempos em que ostentar fazia parte do cargo, que agora exige sobriedade, perante tempos difíceis para a economia e também é uma resposta à crise climática.

E Letizia tem sido apanágio desse propósito, não só a apoiar marcas emergentes espanholas e grupos têxteis nacionais, como a repetir coordenados sem pudor. Foi também o que fez num dos momentos mais importantes da vida da filha, nesta terça-feira. A rainha usou um vestido azul ─ a cor favorita de Leonor, diz a revista Hola ─ de Carolina Herrera, mas de uma colecção de 2013/2014.

A peça, com manga estilo francês com apliques florais nos ombros, decote em lágrima e cintura com drapeado, não é desconhecida no armário de Letizia. A única vez que o vestiu em público foi em Outubro de 2022 durante uma visita de Estado à Alemanha. Não é uma escolha que surpreenda, uma vez que a Carolina Herrera é uma das marcas favoritas da rainha espanhola.

Em prol também da sustentabilidade, a infanta Sofia usou um vestido alugado da marca britânica Erdem, igualmente em azul. Pode ser alugado por 268 euros face aos 1770 que custa originalmente.