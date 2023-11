“O limite de 1,5 graus Celsius está morto”, diz cientista climático

As alterações climáticas estão a acelerar e o mundo deverá ultrapassar o limiar de aquecimento de 1,5 graus Celsius ainda nesta década, de acordo com uma investigação publicada na quinta-feira. Esta conclusão poderá, acreditam os cientistas, fazer soar o alarme nas negociações climáticas da próxima Cimeira do Clima (COP28), que arranca no fim deste mês no Dubai.

Os países comprometeram-se, no Acordo de Paris de 2015, a limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius em relação à média das temperaturas pré-industriais, mas o novo artigo elaborado por uma equipa de cientistas, incluindo da agência espacial dos Estados Unidos (NASA) e da Universidade de Colúmbia, apresenta dados que sugerem que este objectivo já está fora de alcance.

A maioria dos cenários de emissões no âmbito do Painel Intergovernamental das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla inglesa) prevê que o planeta ultrapasse os 1,5 graus Celsius durante a década de 2020.

O grande erro da nossa comunidade científica é não deixar claro aos líderes políticos qual é a situação. James Hansen, cientista

“O limite de 1,5 graus Celsius está morto e enterrado”, disse o co-autor do estudo James Hansen, do Earth Institute da Universidade de Colúmbia, que foi um dos primeiros cientistas a alertar o mundo na década de 1980 para o impacto dos gases com efeito de estufa no aquecimento global.

“O grande erro da nossa comunidade científica é não deixar claro aos líderes políticos qual é a situação”, acrescentou James Hansen.

Já vamos em 1,2 graus Celsius

O mundo já aqueceu quase 1,2 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais.

O estudo suscitou diferentes reacções de outros cientistas climáticos. Alguns questionaram as recentes descobertas, com Michael Mann, da Universidade da Pensilvânia, a dizer num texto publicado num blogue que tais conclusões estavam "muito fora das conclusões da maioria".

O novo relatório surge após meses de choques climáticos extremos em todo o mundo, desde ondas de calor na China até graves inundações na Líbia. Estima-se que 2023 previsto venha a ser o ano mais quente desde que há registos.

A Cimeira do Clima vai reunir representantes de diferentes países, de 30 de Novembro a 12 de Dezembro, no Dubai, para discutir os esforços políticos globais necessários para controlar as emissões de gases com efeito de estufa.

Foto Leito parcialmente seco do rio Gan durante uma seca regional em Nanchang, na China

Subestimar a sensibilidade da Terra

As conclusões do estudo, publicado na revista científica Oxford Open Climate Change, baseiam-se em dois factores. O primeiro deles diz respeito à sensibilidade da Terra a um dos gases com efeito de estufa.

Os cientistas subestimaram a sensibilidade do clima planetário ao aumento dos níveis de dióxido de carbono. O IPCC deu uma estimativa aproximada de que duplicar os níveis atmosféricos de dióxido de carbono causaria um aquecimento global de cerca de 3 graus Celsius.

Uma melhor compreensão dos dados climáticos antigos – recolhidos de fontes como núcleos de gelo e anéis de árvores – resultou numa estimativa mais elevada de cerca de 4,8 graus Celsius, de acordo com o mesmo estudo.

Até agora, as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono subiram de cerca de 280 partes por milhão (ppm) na época pré-industrial para cerca de 418 ppm hoje.

Outro factor citado pelo relatório é o progresso da China no combate à poluição atmosférica, causada principalmente pelo dióxido de enxofre libertado pelas centrais eléctricas a carvão, juntamente com os esforços globais para reduzir essas emissões provenientes do transporte marítimo.

Limpar os céus, ao mesmo tempo que proporciona benefícios para a saúde e salva vidas, acelera as alterações climáticas. Os aerossóis dispersam e reflectem a radiação solar.

Mann, da Pensilvânia, contestou a ideia de que os modelos subestimassem a sensibilidade climática, bem como o impacto da queda nas emissões de dióxido de enxofre provenientes do transporte marítimo.

Outros especialistas disseram que o estudo era consistente com outras investigações recentes. “Tudo está a acelerar”, disse o climatologista Klaus Hubacek, da Universidade de Groningen, na Holanda.

No início desta semana, um estudo publicado na revista Nature Climate Change sugeriu que o mundo precisaria de atingir zero emissões líquidas até 2034 para ter 50% de hipóteses de conter o aquecimento até 1,5 graus Celsius, muito antes do objectivo global de 2050.