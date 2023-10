Katherine Maher, ex-líder da dona da Wikipedia, assume comando na Web Summit

Sucessão de Paddy Cosgrave, que deixa a presidência para travar a polémica em torno do que disse sobre os ataques de Israel contra Gaza, abre novo ciclo na conferência que volta a Lisboa em Novembro.

Katherine Maher é a nova presidente executiva (CEO) da Web Summit, a conferência tecnológica que este ano se realiza uns dias mais tarde do que o habitual, entre 13 e 17 de Novembro. Antiga CEO da Wikimedia, a fundação que é dona da Wikipedia, Maher vai substituir Paddy Cosgrave na liderança da empresa que acabou de mudar o seu quartel-general em Lisboa para novas instalações e este ano estreou a Web Summit no Brasil e anunciou a expansão desta conferência tecnológica para o mundo árabe, com uma primeira edição em Doha (Qatar), em Fevereiro de 2024.

"Se estão a ler isto, estão certamente conscientes de que nas últimas semanas a Web Summit esteve no centro de um debate em vez de ser um anfitrião. O seu propósito foi ultrapassado pelos comentários pessoais do seu fundador e agora ex-CEO, Paddy Cosgrave. Paddy pediu desculpa e abandonou a Web Summit", resume Katherine Maher, numa mensagem por escrito publicada nesta segunda-feira no blogue da própria Web Summit.

Cosgrave, 41 anos, viu-se acossado pela pressão de Israel, de algumas importantes empresas tecnológicas e mesmo de investidores que ficaram desagradados com mensagens que o empresário irlandês publicou na rede social X avaliando o que se estava a passar na guerra entre Israel e o Hamas, depois do ataque mortífero desta organização a 7 de Outubro passado.

“Estou chocado com a retórica e as acções de tantos líderes e governos ocidentais (…) Crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando são cometidos por aliados, e devem ser nomeados enquanto tal”, escreveu Cosgrave, a 13 de Outubro, na sua conta pessoal da rede X, onde sempre manifestou opiniões políticas, na maioria das vezes sobre a política na Irlanda, mas por vezes também sobre acontecimentos de alcance mundial.

Desta vez, o tiro saiu-lhe pela culatra e o empresário, que ajudou a fundar a Web Summit em 2009, e depois a mudou de Dublin para Lisboa em 2016, viu-se imediatamente atacado pelo embaixador de Israel em Lisboa e confrontado com um movimento de boicote à próxima edição, o que acabaria por conduzir à sua saída.

A 16 de Outubro, Dor Shapira, embaixador de Israel em Portugal, fez saber, pela rede X, que tinha informado por escrito a Câmara de Lisboa, que é patrocinadora institucional da Web Summit, de que Israel deixaria de participar na conferência.

Embora tenha menos população do que Portugal, Israel é considerada uma economia líder em inovação tecnológica, capaz de mobilizar investimento e com relevantes relações aos mercados de capitais, designadamente o maior deles todos, o dos EUA.

Por essas razões, a retirada de Israel era um mau sinal, apesar de inicialmente ter sido minimizado pelo agora ex-presidente da Web Summit. Porém, nos dias seguintes, o boicote ganhou adesões de peso. Amazon, Meta, Google, Siemens anunciaram, uma a uma, e no meio de outros nomes menos conhecidos do grande público mas sonantes no meio empresarial e de media, que também abdicavam da sua presença este ano em Lisboa.

Além das empresas que anularam a viagem até à FIL, onde a Web Summit se realiza anualmente, também conferencistas convidados, jornalistas e moderadores anunciaram que não viajariam para Lisboa em 2023 por não se reverem nas afirmações de Cosgrave.

Falou-se em "cancelamento", argumentando que o co-fundador da Web Summit estava agora a ser "punido" por delito de opinião, algo que ele próprio teria praticado no passado quando retirou convites a Marine Le Pen (líder da extrema-direita francesa) ou a jornalistas do Grayzone, uma publicação online supostamente crítica da Ucrânia.

Outros alegaram que Cosgrave foi vítima da diplomacia israelita.

Houve leituras muito diversas, mas até vozes reconhecidamente de espectros políticos opostos, como João Miguel Tavares, mais à direita, e Carmo Afonso, mais à esquerda, ambos cronistas residentes no PÚBLICO, analisaram o "caso Cosgrave" nessas duas perspectivas.

Mas o próprio empresário irlandês tentou a inversão de marcha, com um pedido de desculpa e uma demissão que já veio tarde de mais. Nem serviu para anular o boicote e trazer de volta os que abandonaram a Web Summit 2023, nem chegou para acalmar os ânimos. Essa missão cabe agora à nova liderança e Katherine Maher apresenta-se com duas mensagens, uma em vídeo e outra em texto.

Em vídeo, a nova CEO da Web Summit pouco mais faz do que apresentar-se ao público e enfatizar a missão e a visão da conferência. Já na mensagem escrita, Maher (que liderou a Wikimedia durante cinco anos, até Abril de 2021) não ignora a polémica que antecedeu a sua chegada à Web Summit, apostando no entanto em passar a mensagem de que a sua entrada coincide com o início de um novo ciclo.

"Hoje a Web Summit entra numa nova fase. Anuncio, com entusiasmo, que entro na Web Summit como CEO porque acredito na sua missão de ligar pessoas e ideias que mudam o mundo. A tarefa mais imediata nas nossas mãos é devolver o foco àquilo que fazemos melhor: facilitar debates entre todos os que estão envolvidos no progresso tecnológico", escreve.