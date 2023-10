Paddy Cosgrave demite-se da liderança da Web Summit

O director executivo e co-fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, demitiu-se do cargo este sábado, depois do boicote anunciado por algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo, em reacção aos seus comentários sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

Num comunicado a que o PÚBLICO teve acesso, o empresário irlandês anunciou a demissão da liderança da Web Summit "com efeitos imediatos". "Infelizmente, as minhas declarações tornaram-se uma distracção em relação ao evento, à nossa equipa, parceiros, às startups e pessoas que nele participam. Mais uma vez, peço desculpa por qualquer mágoa que tenha causado."

A conferência de tecnologia decorrerá, como planeado, entre 13 e 16 de Novembro, em Lisboa, estando prevista a presença de dezenas de milhares de pessoas. A Web Summit adianta ainda que será nomeado um novo director executivo "assim que possível".

"Estou impressionado com a retórica e as acções de tantos líderes e governos ocidentais, com a excepção particular do Governo da Irlanda, que pela primeira vez está a fazer a coisa certa. Os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados e devem ser denunciados pelo que são." Foram estas as palavras de Cosgrave que se tornaram polémicas e o levariam, dias depois, a pedir desculpa por não ter mostrado "compaixão".

I’m shocked at the rhetoric and actions of so many Western leaders & governments, with the exception in particular of Ireland’s government, who for once are doing the right thing. War crimes are war crimes even when committed by allies, and should be called out for what they are. — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) October 13, 2023

Este sábado, a Google, Amazon e Meta, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, tornaram pública a desistência da Web Summit, juntando-se a outras como a Intel e a Siemens, após uma onda de críticas sobre as declarações de Paddy Cosgrave.

Também o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, tinha comunicado a ausência do país na conferência "devido às declarações ultrajantes proferidas pelo director executivo". "Mesmo nestes tempos difíceis, ele é incapaz de pôr de lado as suas opiniões políticas extremistas e denunciar as actividades terroristas do Hamas contra pessoas inocentes", escreveu o diplomata na rede social X (antigo Twitter).