Web Summit: Google e Meta desistem após comentários de Paddy Cosgrave sobre Israel

As gigantes tecnológicas Google e Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, desistiram da Web Summit, depois das declarações do co-fundador do evento, Paddy Cosgrave, em relação ao conflito em Israel.

As empresas confirmaram à agência Bloomberg que não iriam participar no evento, que irá ter lugar em Lisboa em Novembro, juntando-se a outras companhias como a Intel e a Siemens e de apelos por parte de investidores israelitas à conferência.

Paddy Cosgrave escreveu em 13 de Outubro na rede social X (antigo Twitter) uma publicação que resultou numa onda de críticas entre várias responsáveis de empresas tecnológicas israelitas.

"Estou impressionado com a retórica e as acções de tantos líderes e governos ocidentais, com a excepção particular do Governo da Irlanda, que pela primeira vez estão a fazer a coisa certa. Os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados, e devem ser denunciados pelo que são", destacou Paddy Cosgrave.

Depois disso, na terça-feira, Cosgrave pediu desculpas pelas suas declarações relativas ao conflito entre Israel e o Hamas, lamentando não ter transmitido "compaixão", e disse esperar que a paz seja alcançada.

A posição do Cosgrave, que é irlandês, aconteceu um dia depois de o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, ter anunciado que o país tinha cancelado a sua participação na cimeira tecnológica de Lisboa devido às declarações do co-fundador da Web Summit, que classificou de "ultrajantes".

"Para reiterar o que disse na semana passada: condeno sem reservas o mau, repugnante e monstruoso ataque do Hamas em 7 de Outubro" e "apelo também à libertação incondicional de todos os reféns. Como pai, simpatizo profundamente com as famílias das vítimas deste ato terrível e lamento por todas as vidas inocentes perdidas nesta e noutras guerras", começa por dizer Paddy Cosgrave, no blogue da Web Summit.

"Apoio inequivocamente o direito de Israel existir e de se defender, apoio inequivocamente uma solução de dois Estados", mas "compreendo que o que disse, o momento em que disse e a forma como foi apresentado causou profunda dor a muitos", prossegue o co-fundador daquela que é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo.

"Para qualquer pessoa que ficou magoada com minhas palavras, peço profundamente desculpas. O que é necessário neste momento é compaixão, e eu não transmiti isso. O meu objectivo é e sempre foi lutar pela paz" e, "em última análise, espero de todo o coração que isso possa ser alcançado", afirma Cosgrave.

Na sua mensagem, recorda que, "tal como tantas figuras a nível mundial", também acredita "que, ao defender-se, Israel deveria aderir ao direito internacional e às convenções de Genebra - ou seja, não cometer crimes de guerra".

O grupo islamita Hamas lançou em 7 de Outubro um ataque surpresa contra Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel tem vindo a bombardear várias infra-estruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco ao território com corte de abastecimento de água, combustível e electricidade.