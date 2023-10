O ataque do Hamas em Israel foi equivalente a quinze atentados do 11 de Setembro?

A frase

“Este ataque terrorista tem sido descrito como o 11 de Setembro de Israel. Mas para uma nação do tamanho de Israel, foi como se fossem quinze 11 de Setembro”, Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América

O contexto

Na sequência dos ataques terroristas do Hamas a Israel, no dia 7 de Outubro, que fizeram 1400 vítimas mortais, foram várias as vozes internacionais que compararam o ataque ao 11 de Setembro nos EUA. Quem também o fez foi Joe Biden, o Presidente norte-americano que aterrou em Telavive esta semana para tentar desbloquear ajuda a Gaza. As suas palavras exactas foram: “Este ataque terrorista tem sido descrito como o 11 de Setembro de Israel. Mas para uma nação do tamanho de Israel, foi como se fossem quinze 11 de Setembro.” Embora Biden tenha dado apoio inequívoco a Israel, também aproveitou para deixar um recado sobre a raiva que se sente a seguir a um ataque destes e os tempos que se seguem. “Quando sentirem essa raiva, não se deixem consumir por ela. Depois do 11 de Setembro ficámos furiosos nos EUA. E embora procurássemos justiça e obtivéssemos justiça, também cometemos erros.”

Os factos

Joe Biden disse que se compararmos a dimensão da população israelita com a norte-americana, os 1400 mortos em Israel equivalem a 15 vezes os mortos do 11 de Setembro nos EUA. Será mesmo assim? Vamos às contas. Israel tem, hoje, nove milhões de habitantes, o que significa que as 1400 vítimas correspondem a 0,016% da população israelita. Ora, 0,016% da população americana à data, 2001 (290 milhões de habitantes), seriam 45.111 pessoas. Os ataques do 11 de Setembro fizeram 3000 vítimas mortais; seria preciso que se repetisse 15,04 vezes para ter o mesmo peso percentual que o ataque do Hamas teve na sociedade israelita. A números de hoje (330 milhões de americanos) seriam precisos 17 ataques.

Em resumo

A frase de Joe Biden é verdadeira. Percentualmente, 1400 mortos em Israel, que tem nove milhões de habitantes, equivalem a 15 vezes os ataques do 11 de Setembro (3000 mortos) nos EUA, que tinham 290 milhões de habitantes em 2001.