Biden diz que Israel permite entrada de ajuda humanitária em Gaza… através do Egipto

Presidente dos Estados Unidos reafirma solidariedade com aliado israelita, mas aconselha a que não se deixe consumir pela raiva: “A vasta maioria dos palestinianos não é do Hamas”.

Vai entrar ajuda humanitária para os habitantes da Faixa de Gaza através da única fronteira do território palestiniano com o Egipto, Rafah, assegurou o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, num discurso em Telavive, aonde se deslocou para oferecer a solidariedade norte-americana com Israel. “Haverá inspecções para garantir que o Hamas não rouba a ajuda”, afirmou Biden, sem avançar mais pormenores sobre como se irá processar isto.

Os Estados Unidos estão com Israel, inequivocamente. Por isso Biden anunciou que ainda esta semana apresentará ao Congresso norte-americano uma proposta de pacote de apoio a Israel “sem precedentes”, anunciou. “Israel tem de voltar a ser um país seguro para os israelitas”, afirmou o Presidente norte-americano, num discurso transmitido em directo na sua conta no X (anteriormente Twitter).

“A minha mensagem para quem esteja a pensar atacar Israel é: ‘Não o façam! Não o façam! Não o façam!’”, repetiu três vezes. “Israel não está sozinho, os Estados Unidos estão convosco”, declarou o Presidente norte-americano.

“Quinze ataques do 11 de Setembro”

Se compararmos a dimensão da população israelita com a norte-americana, o ataque armado do Hamas contra Israel, desencadeado a 7 de Outubro, em que morreram cerca de 1400 israelitas, “equivale a 15 ataques do 11 de Setembro”, afirmou Joe Biden. É natural que haja uma grande raiva em Israel, uma sede de justiça, como aconteceu nos EUA. Mas, reconheceu, foram cometidos erros pelos Estados Unidos. “Não se deixem consumir pela raiva”, aconselhou.

Qualquer operação iniciada por Israel para obter a reparação que deseja terá custos. “É preciso fazer perguntas difíceis, estabelecer objectivos com clareza”, recomendou Joe Biden. “A vasta maioria dos palestinianos não é do Hamas, são pessoas inocentes, e estão a sofrer muito também”, recordou.

“Vivemos num Estado de direito, a guerra tem de ser feita pelas regras de um Estado de direito. Não podemos esquecer estas regras, senão os terroristas ganham”, sublinhou Joe Biden.

Isto para dizer que a diplomacia norte-americana conseguiu um acordo para aliviar a situação na Faixa de Gaza. “As pessoas em Gaza precisam de água, medicamentos, comida”, sublinhou o Presidente norte-americano, para anunciar ter chegado a um acordo com o Governo israelita para deixar entrar ajuda humanitária no território cercado e governado por Israel.

A guerra tem de ser feita pelas regras de um Estado de direito. Não podemos esquecer estas regras, se não os terroristas ganham Joe Biden

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, divulgou um comunicado em que diz que comida, medicamentos e água poderão passar pela fronteira de Rafah (de Gaza com o Egipto), onde há vários dias se acumulam mais de uma centena de camiões com ajuda humanitária para os palestinianos. Mas não entrará nenhuma ajuda através dos postos fronteiriços de Gaza com Israel.

Segundo a agência Reuters, o Governo israelita anunciou que haverá uma nova linha de financiamento norte-americana para ajuda humanitária à Faixa de Gaza e à Cisjordânia no valor de 100 milhões de dólares.

No imediato, não houve comentários vindos do Egipto. Junto à fronteira de Rafah concentram-se também muitos palestinianos que têm passaportes estrangeiros, e também estrangeiros que estão em Gaza e procuram sair do território, sem sucesso até agora, incluindo norte-americanos. Biden não avançou nada sobre esta questão.

Sobre o ataque ao Hospital Al-Ahli, em Gaza, ao fim da tarde de terça-feira, que poderá ter matado até 500 pessoas, Joe Biden disse que, “com base” naquilo que viu, ou seja, dados obtidos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a responsabilidade é “da outra equipa” – ou seja, do Hamas, e não de Israel. “Fiquei profundamente triste e indignado com a explosão do hospital”, disse, citado pela Reuters.

Face a estas declarações, o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, acusou Washington de ser “cúmplice dos massacres” israelitas em Gaza.

Biden anunciou ainda ter pedido ao Egipto para que deixe entrar a Cruz Vermelha Internacional em Gaza, para poder visitar os reféns israelitas feitos pelo Hamas – que podem ser 199, segundo números avançados pelo exército de Israel.

O Presidente indicou que os Estados Unidos estão envolvidos em negociações diplomáticas, “com vários países da região”, para obter a libertação dos reféns. “Não posso avançar pormenores, mas estamos a trabalhar para o seu regresso”, disse.