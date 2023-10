Inquérito de Estimação: Associação Zoófila de Leiria

É uma associação já antiga, mas, 24 anos depois de ter sido criada, continua a lutar pelo mesmo: ser um refúgio para cães resgatados ou abandonados nas ruas de Leiria e dar-lhes as melhores condições possíveis. É assim desde 1999 e, com o passar dos anos, já é difícil recordar o número de animais que por aqui passaram. Actualmente, são 63 cães e 23 gatos que vivem na Associação Zoófila de Leiria (AZL) e em famílias de acolhimento temporário, explica a vice-presidente, Susana Coelho.

Para muitos, é uma questão de tempo até que alguém visite o canil e os leve para casa. Noutros casos, a associação torna-se um lar para o resto da vida e os voluntários, uma família, como é o caso do IPL. Quando foi resgatado, era um cão jovem, dos que correm para todo o lado e adoram estar acompanhados de outras pessoas ou animais. Com o passar dos anos, viu os cães que chegaram ao abrigo na mesma altura serem adoptados, e continua à espera de, um dia, ter a mesma sorte.

Os cães Pulgas, Martim, Sansão, Gil, Minorca, Pipoca ou Archie são exemplos de outros na mesma situação. Aos fins-de-semana, as portas da associação abrem-se para os visitantes estarem com eles e darem um passeio com a trela. Noutros dias, as portas abrem-se para receber mais cães e gatos entregues pelos donos que já não têm condições financeiras para os sustentar.

Quando o animal é de pequeno porte, como um gato ou porquinho-da-índia, são as famílias de acolhimento temporário que ficam encarregues de cuidar deles. Nas redes sociais, a AZL vai mostrando o dia-a-dia de todos eles: as caminhadas com os cães nos dias de sol, as brincadeiras na relva e os gatos sempre à espreita nas janelas.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Propomos que o Governo dê um apoio financeiro aos tutores de animais de companhia que cumprem todas as regras, desde a colocação de microchip, vacinas e esterilização, em qualquer veterinário do país. Acreditamos que se os custos veterinários fossem menores, mais pessoas adoptariam animais.

Um caso marcante

Cada animal conta uma história e não há casos iguais. Um que mais nos marcou foi o Lupi, um cão que sempre teve um pouco "mau feitio". Não percebíamos o motivo até que, no final da vida dele, descobrimos que tinha mais de 100 chumbos no corpo que lhe causavam dores. Tudo tem uma explicação.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Conhecer e visitar vários canis e associações, passear o animal e interagir várias vezes com ele antes de tomar uma decisão. Um animal pode viver até 20 anos, é um compromisso, e não pode nunca ser descartado.

Um projecto que tem de ser conhecido

O Be My Friend, um projecto do João Azevedo que fotografa os cães que estão nos canis e em associações de protecção animal, para serem mais facilmente adoptados.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Qualquer pessoa que ajude animais é digna de ser conhecida, mas, há uns meses, conhecemos a Dona Helena que, para nós, é como um anjo na terra. É uma voluntária que passa noites em claro a tratar de gatos bebés, alimenta-os, dá-lhes mimos e quando estão prontos para adopção, seguem o seu caminho.