Inquérito de Estimação: Associação Quatro Patas & Focinhos

É uma associação que surgiu por acaso quando um grupo de pessoas se juntou para resgatar cães e gatos abandonados nos municípios de Anadia e Mealhada, em Aveiro. Em 2012, o número de voluntários cresceu e, após centenas de resgates, a Quatro Patas & Focinhos oficializou-se como associação.

Neste momento, as instalações só estão preparadas para receber os cães que a associação encontra ou que são entregues pelas autoridades e câmara municipal de Aveiro. Os gatos, por outro lado, ficam ao cuidado de famílias de acolhimento temporário até serem adoptados.

“Temos, actualmente, cerca de 50 cães alojados no abrigo, desde os muito energéticos e simpáticos aos medrosos, jovens, adultos, e principalmente seniores. Temos alguns animais que, apesar de os mantermos na lista de adopções, sabemos que nunca serão adoptados devido à personalidade e medos que têm. Não é a vida que esperávamos para eles, mas temos sempre a esperança que se tenham sentido acolhidos e felizes durante o tempo que viveram connosco”, adianta Salomé Dias, presidente da associação.

A cadela Gabriela, que já foi adoptada mas regressa sempre ao abrigo é um destes casos, tal como Bocas, Snoopy, Pimpão e Canela. Enquanto esperam por uma nova família, os passeios, brincadeiras e festinhas são tarefas para a equipa de 20 voluntários.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Mudar as leis. Podemos destacar dezenas de leis ou alterações às leis existentes que seriam fulcrais na mudança de mentalidades. No entanto, e aquilo que temos sentido nos últimos anos, é que, apesar de elas existirem, ou não são cumpridas ou não são impostas pelas devidas instâncias. Além disto, a fiscalização é medíocre.

Mais do que fazer alterações à legislação seria importante formar e educar as autoridades que fiscalizam, intensificar esta fiscalização e, principalmente, fazê-las cumprir.

Um caso marcante

O Bocas, um cão que entrou no abrigo da associação em 2013 e parece ter vindo de um filme de terror. Fomos resgatá-lo com vários outros animais num barracão com as piores condições que podemos imaginar. Estavam presos em fila com correntes de 30 centímetros, a (sobre)viver, comer e dormir sobre os seus próprios dejectos. Eram alimentados com banha de porco e não viam a luz do sol.

Costumamos querer deixar o passado para trás, mas o Bocas fará sempre parte da nossa história. Para ele, já passou muito tempo e queremos acreditar que já não se lembra. É um cão que nunca conheceu uma família normal, que nunca soube o que era uma lareira, que nunca viu o mar, que nunca provou as migalhas que caem do pequeno-almoço. Quase que apostamos que nunca se sentiu o escolhido.

O Bocas é um desenho animado, que todos os dias saía para a aventura e para descobrir coisas novas. É um animal que está no abrigo há tempo demais e não conseguimos perceber porquê. É cão doce, alegre e com uma energia oposta à vida que teve. Sabemos que connosco está bem, seguro e feliz. Mas também sabemos que ia adorar procurar as migalhas do chão depois de um pequeno-almoço. Tudo o que queremos é que tenha uma família.

Quatro Patas & Focinhos Contacto: ​quatropatasefocinhos@gmail.com Aberto todos os sábados e domingos, das 9h às 11h Site Instagram Facebook

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Que não se prendam ao que vêm quando chegam a um abrigo. Procurem saber características do animal, informem-se com os voluntários ou funcionários dos canis e associações. Procurem um animal que se adapte ao vosso estilo de vida.

Não faz sentido adoptarmos um cão bebé se estamos 14 horas fora de casa, tal como não faz sentido adoptarmos um sénior se queremos que nos acompanhe em caminhadas longas. Há sempre animais que se adequam ao que temos para oferecer, mesmo que não correspondam ao padrão estético que procuramos.

Mas, mais do que tudo, pensem muito bem antes de adoptar. É um compromisso de tempo, amor, dinheiro e responsabilidade para muitos anos.

Foto A Quatro Patas & Focinhos nasceu em 2012 Quatro Patas & Focinhos

Um projecto que tem de ser conhecido

O Quebr' a Corrente, que é dos melhores projectos que conhecemos. É um movimento que se dedica a proporcionar condições nas casas das pessoas que têm animais acorrentados, para que possam viver livres e felizes sem serem retirados das suas famílias, que, por vezes, por falta de meios ou informação, os deixam acorrentados para não fugirem.

É o primeiro movimento cívico do país a libertar cães acorrentados, através da vedação de espaços exteriores, e sempre em colaboração com os cuidadores. Acreditam que a falta de meios financeiros não equivale à falta de amor dos donos para com os animais.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Não temos propriamente uma pessoa que queremos anunciar, apenas referir que esta associação não existiria se não fosse pela equipa de voluntários que veste a camisola diariamente para ajudar a concretizar os objectivos a que nos propomos. Mesmo com trabalho, vidas pessoais complicadas, arranjam sempre tempo para ajudar e estão sempre prontos quando precisamos. Agradecemos a todos.