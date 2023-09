Espanha tem nova lei de bem-estar animal: é proibido prender um cão na rua ou deixá-lo sozinho

Em discussão desde 2022 e aprovada em Março deste ano, a nova Lei espanhola de Protecção dos Direitos e do Bem-Estar dos Animais, proposta pelo Ministério dos Direitos Sociais do país, entra em vigor esta sexta-feira, dia 29 de Setembro. O regulamento traz novidades e regras para quem tem animais de companhia, mas nem todas as medidas entrarão em vigor ao mesmo tempo, uma vez que o Governo espanhol, que ainda não foi formado, terá primeiro de as aprovar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt