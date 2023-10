Inquérito de Estimação: ARA - Animal Rescue Algarve

Sid Richardson sempre teve animais de companhia e quando trocou Essex, no Reino Unido, por Loulé, no Algarve, há mais de 25 anos, decidiu que estava na altura de adoptar um cão pela primeira vez. Daisy, que estava no Santuário de Animais da Goldra, tornou-se rapidamente na “melhor amiga” do filantropo da causa animal que, em 2018, fundou a Animal Rescue Algarve (ARA).

A associação, que se dedica a “resgatar, reabilitar e realojar cães e gatos”, conta com 15 parques vedados onde os animais podem correr e brincar livremente, canis, três gatis e um espaço de recobro de cirurgia. Neste momento, são cerca de 100 os cães e 50 os gatos que vivem na ARA sob os cuidados dos doze funcionários e da extensa rede de voluntários de todo o mundo.

“Trabalhamos directamente com uma plataforma de voluntariado chamada Workaway, recebemos pessoas de todo o mundo, damos estadia a 21 e em troca recebemos um número de horas de voluntariado diário”, destaca a associação.

Para o abrigo, assegurar o bem-estar dos animais é o principal e é por essa razão que os cães são passeados duas vezes por dia e visitados pelos funcionários mesmo depois de adoptados.

“Temos conseguido realojar uma média de 28 animais por mês, resgatando assim o mesmo número de animais”, revelam. Durante os últimos três anos, foram mais de 1500 os cães e gatos que encontraram uma nova família, mas há outros ainda à espera.

Pitaya, com oito anos, foi resgatada das ruas de Loulé há dois anos e está disponível para adopção. Nos últimos tempos, a cadela começou a ter dificuldade a andar devido a uma hérnia discal e a associação lançou um apelo nas redes sociais para pagar a cirurgia 2500 euros, e encontrar uma família que a acolha até ao resto da vida.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Para a associação, a prioridade geral no nosso país é, sem dúvida, a esterilização, não só de animais de rua como também dos que têm tutores e daqueles que vivem em abrigos.

Um caso marcante

Temos vários casos que nos marcaram, especialmente os que têm incapacidades físicas. São cães cegos, surdos ou que têm membros amputados, como é o caso da Allegra, mas que ainda nos mostra como a vida pode ser bem vivida, mesmo sendo diferente.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Antes de se adoptar um animal temos sempre que entender que é um compromisso para a vida, que exige condições financeiras e acima de tudo condições de tempo e dedicação. Não podemos nunca esquecer que é uma responsabilidade e um compromisso eterno e, ao mesmo tempo, é uma experiência única termos a possibilidade de salvar a vida daquele que será o nosso melhor amigo.

Foto Alguns dos cães da Animal Rescue Algarve que estão há mais anos no abrigo Animal Rescue Algarve

Um projecto que tem de ser conhecido

A nossa associação tem dois projectos que consideramos fundamentais. Criámos o Villa dos Gatos, que consiste na esterilização de cerca de 1500 gatos de rua por ano no concelho de Loulé. É uma parceria com a empresa Inframoura, que doou todos os materiais e com a Câmara Municipal de Loulé. Com a ajuda dos reclusos do instituto prisional de Silves, que construíram 40 abrigos, conseguimos sinalizar algumas colónias, alimentar os animais e dar-lhes os cuidados veterinários necessários.

Animal Rescue Algarve Contactos: ​info@animalrescuealgarve.com 289 462 384 | 910 476 880 | 910 476 885 Site Instagram Facebook

Recentemente, também criamos o Legacy Pet Plan (Plano de Legado Animal, em português), um programa pioneiro em Portugal que visa o realojamento de animais de estimação em caso de doença prolongada ou morte do tutor. Este projecto destina-se maioritariamente a pessoas de idade avançada que não tenham quem cuide dos seus animais. Assim, podem conhecer o nosso espaço e, caso queiram, submeter candidatura. Não tem custos associados, mas apelamos à generosidade do tutor para que nada falte ao animal e para que todos os cuidados lhe sejam assegurados.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Destacamos o fundador da Animal Rescue Algarve, Sid Richardson, e o gerente João Ferreira que estão sempre disponíveis para a causa animal. O nosso abrigo não recebe qualquer apoio governamental, sendo os gastos suportados essencialmente pelo fundador e pelas nossas três lojas que são geridas apenas por voluntários que fazem um trabalho incrível.