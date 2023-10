Lisboa cria primeiro banco alimentar para gatos de colónias

A Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa anunciou a criação de um banco alimentar para dar resposta aos cerca de 13 mil gatos errantes que vivem nas colónias sinalizadas na cidade.

A Rede de Resposta Alimentar aos Animais de Lisboa (RRAAL), iniciativa pioneira na autarquia, vai ser inaugurada esta quarta-feira, dia 11 de Outubro, às 18h na Rua Maria Pintassilgo n.º 12. O projecto tem a duração de três anos e abrange 1500 colónias. No entanto, esclarece o comunicado, o objectivo é que continue em vigor depois deste período de tempo.

Em declarações ao P3, o provedor Pedro Emanuel Paiva explica o projecto conta com a participação da Associação de Médicos Veterinários e resultou de um ano de conversas entre as juntas de freguesia, associações de protecção animal da região e cuidadores destes animais de rua. Os gatos das colónias, animais que não têm dono, são as únicas espécies incluídas na medida.

“O programa prevê o envolvimento de várias instituições públicas e privadas onde, através do mecenato e de doações, se pretende criar uma recolha de bens alimentares que serão distribuídos pelas juntas de freguesia às cuidadoras e protectoras dos gatos de rua”, adianta Pedro Emanuel Paiva. Terminados estes três anos e se a rede alimentar continuar a funcionar, o apoio será alargado aos cães e gatos de famílias com dificuldades financeiras e de pessoas em situação de sem-abrigo.

Por enquanto, destaca o provedor, o programa permitirá saber os números reais de gatos de rua em Lisboa e a importância que o programa capturar, esterilização e devolução (CED) está a ter na cidade.