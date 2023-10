Um cão é “presidente” desta cidade. “Não achei que fosse uma piada”, disse a dona

Apenas animais de estimação eram permitidos na votação, por isso é que o líder eleito desde comunidade não incorporada perto de Palm Springs é um golden retriever chamado Mayor (presidente da câmara) Max III.

Os seus antecessores foram os falecidos Mayor Max II e Mayor Max I, ambos golden retrievers da mesma linhagem.

“Todos têm sido excelentes líderes”, disse Phyllis Mueller, a autoproclamada chefe de gabinete do presidente da câmara Max III e dona dos três presidentes de Idyllwild.

Tecnicamente, Ildyllwild está sob a jurisdição do 4. Bairro do condado de Riverside, mas não tem um governo local formal, para além de alguns animais de estimação. A cidade teve a sua primeira eleição para presidente da câmara em 2012 e atraiu 14 cães e dois gatos candidatos. A eleição foi realizada por uma associação de resgate local, a Animal Rescue Friends of Idyllwild (ARF), de modo a arrecadar fundos.

Mayor Max III com o vice Meadow (da esquerda para a direita) Cara Addis Mitzi e Mikey fazem parte da equipa de segurança de Max III

A eleição na cidade, que tem cerca de 3000 habitantes, rendeu mais de 31 mil dólares (cerca de 29.400 euros) para a associação de resgate. Cada voto custava um dólar (95 cêntimos) e as pessoas podiam votar quantas vezes quisessem. Mueller e o seu marido passaram um cheque de 20 mil dólares (aproximadamente 19 mil euros).

“Foi promovida como a eleição que se pode comprar”, afirmou Mueller, que se mudou para Idyllwid, no condado de Riverside, com o seu marido e com o seu cão Max no ano anterior. “Fizemos uma campanha muito forte”. “Vencemos aquela eleição com uma vitória esmagadora”, disse.

Embora a intenção das eleições fosse ser uma campanha leve de arrecadação de fundos, Mueller e o seu marido, Glenn Warren — que, juntos, coordenam uma empresa de marketing — decidiram levar a sério o período em que o seu cão esteve no poder.

“Não achei que fosse uma piada. Vi isto como uma honra e uma oportunidade de fazer algo em grande”, disse Mueller, de 72 anos.

A 21 de Julho de 2012, o presidente Max I tomou posse. “Esta é uma oportunidade para ser o verdadeiro presidente da Câmara de Idyllwild e fazer o verdadeiro trabalho, mas sem a política”, afirmou Mueller. “Ele adora toda a gente incondicionalmente. É partidário, é apolítico. Eu alinho nisto.”

E alinhou. Mayor Max I tornou-se numa celebridade local, apareceu em casamentos, escolas, hospitais, festas de aniversário e lares de idosos, e participou em diversas iniciativas de caridade, inclusive para a ARF.

“A comunidade concordou de forma esmagadora que um presidente da câmara canino ou felino é melhor do que qualquer ser humano”, afirmou Janice Murasko, a directora de operações da ARF. “Nunca esperámos que se tornasse nisto”.

As lojas locais começaram a vender mercadoria do presidente Max, tais como T-shirts onde se lê “The paw is the law” (que se traduz por “A pata é a lei”). Além da serra de San Jacinto, que circunda a cidade, o Mayor Max tornou-se a principal atracção turística. “Tantas pessoas que vêm do mundo inteiro para ver o presidente”, afirmou Mueller.

Apenas nove meses após o início do seu mandato de dois anos, o presidente Max I morreu de cancro, aos 11 anos. A cidade ficou arrasada. Em vez de concorrer a outra eleição, Mueller, com a bênção da cidade, decidiu contratar outro golden retriever para o cargo, que, automaticamente, se tornou no presidente Max II.

Foto O cão presidente é uma atracção turísticaem Idyllwild PHYLLIS MUELLER

Foi aqui que os moradores concordaram que os presidentes da câmara deveriam ter mandatos vitalícios e que o gabinete de presidente funcionaria essencialmente como uma monarquia, com sucessores da mesma linhagem. Pelo menos por agora.

Max II foi presidente da cidade durante nove anos e dois meses. Depois da sua morte, o seguinte na linhagem, Mayor Max III, tomou posse a 10 de Dezembro de 2022. Apesar da sua tenra idade e falta de experiência política, imediatamente começou a trabalhar.

“As pessoas perguntam-me se os meus cães sabem que são presidentes, e eles sabem, sem dúvida”, disse Mueller.

O presidente Max III tem uma pequena equipa, composta por dois “vice-presidentes” — ambos golden retrievers chamados Mitzi e Mikey — que actuam como comitiva e equipa de segurança do presidente — e um vice-presidente, também um golden retriever, que se chama Meadow. Mueller e o seu marido são donos dos quatro cães.

Durante as aparições frequentes, os cães vestem-se a rigor, muitas vezes ostentando suspensórios e gravatas personalizadas, que todos têm o hábito de mastigar. “Estou perigosamente com poucas gravatas neste momento, porque eles continuam a comê-las todas”, disse Mueller.

Mueller teve o seu primeiro golden retriever em 1984 e manteve-se com a raça desde então porque eles “amam o amor” e “são bons no serviço público”.

Todos os cães de Mueller se saíram bem nas suas respectivas funções de liderança. O elenco de políticos de estimação de pêlo dourado viaja em conjunto para as visitas no centro da cidade naquilo que Mueller gosta de chamar os “Mayor Mobiles”. Também participam nas várias reuniões da cidade, incluindo os eventos anuais de iluminação das árvores, festas de Halloween e desfiles do 4 de Julho (Dia da Independência dos Estados Unidos da América).

Durante a pandemia, Mueller fez mais de 1400 visitas com os seus filhotes, numa tentativa de manter o ânimo dos residentes, admitiu.

“Ser um Mayor Max é um trabalho a tempo inteiro”, afirma Mueller, e acrescenta que os cães parecem gostar do trabalho que fazem junto da comunidade e ficam especialmente enérgicos quando interagem com pessoas. “Eu nunca digo não a um evento. Se o presidente for convidado, nós vamos. O presidente é muito acessível aos seus eleitores”.

“Fazemos todo o tipo de eventos que possam imaginar”, disse Mueller, acrescentando que ela e o marido cobrem todos os custos associados ao funcionamento do gabinete do presidente da câmara. “Estamos constantemente a ajudar a comunidade. É muita diversão e é muito trabalho.”

Mueller também gere os perfis do presidente nas redes sociais, incluindo a sua página do Instagram, que tem quase 100 mil seguidores. As publicações são inundadas com comentários de eleitores e de desconhecidos, que expressam a sua admiração pelo presidente Max III e a sua dedicada equipa canina.

“As pessoas não se cansam de estar com os cães, tirar fotos, dar-lhes mimo”, disse Mueller. “Isso deixa-os muito felizes, o que é a recompensa por fazermos isto.”

O presidente Max — cujo nome completo é Maximus Mighty-Dog Mueller III — tem um site e uma menção na Wikipédia.

O governo canino de Idyllwild já foi notícia nos meios locais, como o Idyllwild Town Criar, mas também já atraiu a atenção internacional, em publicações como a do jornal The Guardian. O Max está em boa companhia como cão eleito — há outros, como é o caso do buldogue francês Wilbur, presidente de Rabbit Hasg, no condado de Boone, Kentucky.

Todos os anos Mueller cria um calendário do Mayor Max, que distribui gratuitamente pelos moradores e visitantes. No ano passado, afirma ter distribuído 10 mil exemplares e enviou os calendários para 33 países.

“Fizemos coisas extraordinárias com o gabinete do presidente”, disse Mueller. “O presidente Max é o nosso presente para a comunidade.”