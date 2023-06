Animais de companhia já podem visitar doentes internados no hospital de Cascais

A primeira visita aconteceu dia 30 de Maio quando uma doente de 77 anos recebeu o cão Nico. Segundo o hospital, a mulher articulou mais frases no encontro do que durante o tempo de internamento.

Os doentes crónicos e internados de longa permanência no Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, em Lisboa, já podem receber as visitas dos seus animais de companhia.

Num comunicado enviado ao P3, o hospital adianta que o programa, criado pelo Grupo Ribera, actual gestor do hospital, entrou em vigor dia 30 de Maio. A primeira doente a usufruir do serviço foi uma mulher de 77 anos internada na unidade de Medicina Interna depois de ter sofrido um AVC hemorrágico, que recebeu a visita do cão Nico, de quatro anos.

Apesar de os animais serem permitidos, a visita decorreu no exterior do hospital.

O programa tem como objectivo promover o contacto entre os utentes que se encontram em internamento permanente e os seus animais, assim como "humanizar o cuidado e melhorar a experiência do doente" neste hospital, acrescenta o comunicado.

Neste caso, a visita de Nico serviu ainda para estimular a recuperação da doente que articulou mais frases durante o tempo em que esteve com o cão do que nos últimos tempos de internamento.

O comunicado adianta ainda que a iniciativa está a ser "implementada progressivamente" noutras unidades de saúde do grupo Ribera.

De acordo com o Hospital de Cascais, permitir visitas dos animais de companhia dos doentes é um projecto pioneiro. No entanto, os cães não estão fora de todos os hospitais: é o caso do Hospital São João, no Porto, onde as cadelas de assistência Zazu e Tika visitam crianças internadas e ajudam os profissionais de saúde a lidar com o burnout.