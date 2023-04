Lisboa e Ordem dos Médicos Veterinários lançam apoios gratuitos para animais em risco

A Câmara Municipal de Lisboa juntou-se à Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) para oferecer, pela primeira vez, cheques veterinários gratuitos a cães e gatos de famílias em situação de carência.

O protocolo tem a duração de um ano e faz parte de um pacote de medidas de apoio a famílias com dificuldades em pagar as despesas veterinárias dos animais, explica a autarquia no comunicado enviado ao P3. O acordo foi assinado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para animais em risco.

Para beneficiarem deste apoio os tutores devem contactar a Casa dos Animais de Lisboa através do email casa.dos.animais@cm-lisboa.pt ou do número 218 172 300. Para provar que são elegíveis devem mostrar o comprovativo de residência em Lisboa, subsídio de desemprego, registo de titularidade do animal, declaração de IRS, nota de liquidação relativa ao ano anterior à data do pedido ou uma certidão de rendimentos.

Segundo a autarquia, este apoio entra em vigor depois de os pedidos serem analisados pela Casa dos Animais. Contudo, só serão atribuídos dois cheques anuais por tutor carenciado ou animal ou “um valor máximo, por tratamento e por cheque veterinário, de 125 euros”.

Por sua vez, o município terá de registar os animais na base de dados da OMV e atribuir vários tipos de cheques que poderão ser utilizados consoante o tipo de tratamento que o animal precise. Vacinas, desparasitações, esterilizações, cirurgias, análises e urgências 24 horas são alguns dos exemplos.

Estes tratamentos só poderão ser realizados nos Centros de Atendimento Médico-Veterinários aderentes. Podes consultar a lista de estabelecimentos aqui.