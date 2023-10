Ministério das Finanças adoptou um gato. Faísca é a companhia diária dos funcionários

Numa publicação que assinala o Dia do Animal, o Ministério revelou ter adoptado um gato em 2021. Faísca tem a função de fazer companhia aos funcionários.

Os animais são a companhia de muitas pessoas e, nos últimos meses, têm sido notícia por ocuparem posições com uma certa relevância nacional. Além de um pequeno jardim zoológico na Assembleia da República, há um gato que vive no Ministério das Finanças, em Lisboa.

Faísca foi adoptado em 2021 e, desde então, é a companhia diária dos funcionários. Numa publicação no Twitter, que assinala o Dia Mundial do Animal, o Ministério partilhou algumas imagens do animal a ser acarinhado pelos trabalhadores.

Segundo as fotografias, Faísca tem livre acesso ao interior e exterior do edifício na Praça do Comércio inclusive às mesas de trabalho. Entre os comentários, há quem pergunte se o gato já recebeu o IRS.

Este é o Faísca, o #gato adotado pelo Ministério das Finanças. Todos os dias faz companhia às pessoas que aqui trabalham.



Obrigado, Faísca.#DiaMundialdoAnimal pic.twitter.com/t0Th9bvlnw — Finanças (@pt_financas) October 4, 2023

Em Setembro, a autarquia de Gondomar, no Porto, também foi notícia por ter adoptado Boris Baguim e ter feito um contrato de prestação de serviços para o animal que consiste em “dar amor e carinho”.

Boris foi entregue pela antiga dona na câmara municipal da freguesia depois de ter sido despejada. O contrato é de tempo indeterminado, o que significa que o cão pertence à junta mesmo se o executivo mudar.