Taylor Swift entra oficialmente no clube dos bilionários, diz a Bloomberg

A cantora Taylor Swift acaba se tornar na mais recente bilionária do planeta, de acordo com a cadeia de televisão financeira Bloomberg. Depois de analisados todos os rendimentos conhecidos da artista, esta terá uma fortuna estimada em mil milhões de dólares (cerca de 946 milhões de euros), sobretudo graças ao impulso dado pela digressão Eras Tour, que terá até contribuído para o crescimento do produto bruto interno dos Estados Unidos.

Sim - de acordo com a Bloomberg, a digressão norte-americana da cantora acrescentou 4.3 mil milhões de dólares ao produto interno bruto daquele país. Em Julho, durante a digressão, a revista Forbes estimava que Swift tivesse um património líquido de cerca de 740 milhões de dólares (cerca de 698 milhões de euros) ─ só as suas cinco propriedades estão avaliadas em 80 milhões.

A Bloomberg declarou a cantora bilionária apenas com recurso a dados de conhecimento público. Ou seja, é possível que a fortuna da artista seja ainda maior, mas sem que tal seja passível de confirmação. Por exemplo, só as músicas que tem relançado nos últimos anos ─ depois de ter perdido os direitos de autor ─ renderam-lhe 400 milhões de dólares, somando os 120 milhões pelo recorde de streaming das canções no Youtube e Spotify.

E a fortuna vai continuar a crescer, já que ainda faltam mais dois terços da digressão mundial da cantora ─ que inclui uma paragem em Lisboa, onde vai actuar no Estádio da Luz, a 24 e 25 de Maio do próximo ano. Além dos bilhetes, com preços elevados, os concertos são momentos de venda de produtos de promoção da cantora, como roupa, acessórios ou discos de vinil, que também servem para ampliar as receitas.

De acordo com a Variety, já foram vendidos mais de 700 milhões de dólares (cerca de 660 milhões de euros) em bilhetes para os concertos, sem esquecer ainda o filme-concerto, que tem sido um sucesso em todo o mundo. É claro que a artista de 33 anos tem de pagar a logística de cada espectáculo, estimada em mais de 100 mil dólares (90.755€), bem como a toda a equipa, a quem deu um bónus de 50 milhões de euros por todo o esforço ─ cerca de 100 mil dólares por cada funcionário.

De toda a discografia, o disco mais vendido é 1989, que foi relançado precisamente nesta sexta-feira, com cinco novas músicas inéditas e uma parafernália de merchandising para os fãs. Só entre 2020 e 2022, a artista lançou três álbuns e não parece estar perto de sossegar. São já 17 anos de carreira e 12 prémios Grammy acumulados.

Para além das suas finanças, Taylor Swift tem sido notícia pelo novo namorado, o futebolista Travis Kelce. Em Abril, Swift terminou o namoro com Joe Alwyn, depois de seis anos juntos. A vida amorosa da cantora sempre despertou interesse junto dos fãs, sobretudo porque é costume a artista dar detalhes sobre os términos das relações nas letras das suas canções. Resta saber, se Kelce também acabará por servir de inspiração para uma nova música.