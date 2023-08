Taylor Swift oferece bónus de quase 50 milhões de euros à equipa. “Mudou vidas”, celebra colaborador

Taylor Swift decidiu agradecer a toda a equipa que a acompanha na digressão Eras, oferecendo 100 mil dólares a cada funcionário. No total, cantora pagou 55 milhões em bónus.

A cantora Taylor Swift, em digressão com The Eras Tour desde Março, decidiu atribuir a cada pessoa que tem tornado possível montar o espectáculo 100 mil dólares (90.755€). No total, a artista desembolsou 55 milhões de dólares (quase 50 milhões de euros) para premiar desde fornecedores de refeições até condutores de camiões, passando por técnicos e bailarinos.

“Ela está a dar uma quantia de dinheiro que muda a vida das pessoas”, resumiu Mike Scherkenbach, que dirige a empresa de transporte de concertos Shomotion e que trabalhou em três das digressões de Swift, em declarações à revista Rolling Stone.

É que, segundo Scherkenbach, muitos dos trabalhadores que receberam o bónus, nomeadamente os condutores, “não têm a sua própria casa”, sendo que este montante vai permitir-lhes dar uma entrada para um imóvel. “É isso que me deixa muito feliz. Esta generosidade é um factor de mudança para estas pessoas.”

Segundo o USA Today, os cheques com o valor do bónus foram distribuídos aos funcionários pelo pai da artista, Scott Kingsley Swift, e anexa estava uma carta manuscrita por Taylor. “É incrível que eles tenham dedicado esse tempo”, enalteceu Scherkenbach, considerando “o quanto significa para a equipa ser reconhecida”.

Taylor Swift vai percorrer o mundo com a The Eras Tour, que já fez a terra tremer, até Agosto de 2024 (a Portugal chega em Maio: actua, dias 24 e 25, no Estádio da Luz, em Lisboa).

Até à data, a digressão já rendeu mais de 300 milhões de dólares, estimando atingir uma receita bruta de 1,4 mil milhões (1270 milhões de euros).