O arranque do ano já apontava para um aumento da contestação social no sector público. Agora, com 2023 a chegar ao fim, pode-se concluir que as greves na função pública mais do que duplicaram em comparação com 2022. A greve nacional convocada pela Frente Comum (ligada à CGTP) para esta sexta-feira vem juntar-se a uma longa lista de protestos, que têm como principais reivindicações os salários e o desenvolvimento das carreiras.

