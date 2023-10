Um livro para dar um pouco de sentido a um “Mundo às Avessas

Os leitores habituais do PÚBLICO há muito se habituaram a encontrar a cada quinzena um curto ensaio de opinião assinado por Nuno Severiano Teixeira e destinado a procurar o sentido possível das mudanças que fazem do nosso mundo um mundo cada vez mais “às avessas”. Nessas colunas, Nuno Severiano Teixeira revela-se acima de tudo na pele de um académico conceituado nas áreas da História e das Relações Internacionais. Mas, no estilo e no propósito desses textos, encontram-se também o empenho de um jornalista, sempre preocupado em dar legibilidade ao que escreve, e a convicção de um democrata, a cada passo motivado a tomar posição e a alertar para as disrupções na ordem internacional ou para as consequências das derivas autoritárias que se propagaram na Europa e no Mundo nas últimas décadas.

Ler “O Mundo às Avessas” no formato de livro que chega esta quinta-feira (dia 19) às bancas é, por isso, um exercício tão estimulante como necessário. Estimulante porque a forma como Nuno Severiano Teixeira analisa os cruzamentos entre as heranças e tradições diplomáticas dos estados com as suas acções no presente nos remete para um campo de reflexão e de inteligência notáveis. Mas igualmente necessário porque é crucial nestes tempos turbulentos dispor de âncoras e de perspectivas nos que permitam perceber e julgar melhor a causalidade dos sucessivos distúrbios que afectam a Europa e o mundo.

Distribuída ao longo de 384 páginas e dividido em 13 capítulos, a colectânea de textos escolhidos da rúbrica de Nuno Severiano Teixeira no PÚBLICO abarca um vasto leque de temas. Mas, como nota Carlos Gaspar no prefácio, essa dispersão e eclectismo têm um ponto de convergência: a ameaça a o fim de uma era. “A crónica do nosso mundo, onde o regresso da guerra, a surpresa da pandemia e a ressurgência do autoritarismo vieram pôr em causa a paz, o direito e a estabilidade que prevaleceram na política internacional durante 30 anos”, lê-se no prefácio.

O que se ganha na leitura desses textos (ou na sua releitura), porém, não é apenas o retrato estático da pandemia, da guerra na Ucrânia ou no florescer de autoritarismos que, como diz Gaspar, “puseram o mundo da geração de 89 às avessas”: o que sobressai nos textos de Nuno Severiano Teixeira é a qualidade e abundância de chaves para se contextualizarem e entenderem esses retratos.

Nuno Severiano Teixeira situa o campo teórico onde se move como estando “próximo do institucionalismo liberal, sem ser alheio ao construtivismo”. Mas, para o leitor comum, mais importante que a epistemologia é a atitude ou, regressando a uma designação do passado, à função do seu papel como intelectual. Se “n’O Mundo às Avessas’ a análise se procura axiologicamente neutra, a opinião toma partido”, esclarece Nuno Severiano Teixeira. É aí que se percebe a dimensão democrática e humanista do autor. Um liberal que abomina as autocracias, que privilegia o diálogo e a diplomacia como instrumentos para a garantia da paz, que coloca os Direitos Humanos sempre na primeira linha das escolhas ou das visões do mundo que a cada passo é obrigatório ter. Como Nuno Severiano Teixeira escreve, ainda antes do brutal ataque do Hamas a Israel e da também brutal resposta de Israel em Gaza, “quem sacrifica os valores em função dos interesses perde desde logo os valores, mas acaba, no longo prazo, por perder também os interesses”.

