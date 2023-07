Afinal, o que é isso de ser liberal?

Será o liberalismo um “ismo” como todos os outros “ismos”? Esta era a pergunta que Michael Walzer fazia num ensaio, hoje clássico, publicado na revista Dissent, na Primavera de 2020. Foi um “ismo” como os outros durante o século XIX e boa parte do século XX. Hoje, já não é. Mas, se não é uma ideologia, então o que é hoje o liberalismo? A resposta deu-a Walzer no seu último livro, que desenvolve o artigo e foi publicado este ano: A Luta por uma Política Digna, com o elucidativo subtítulo: Sobre Liberal como Adjectivo. (The Struggle for a Decent Politics. On Liberal as an Adjective, Yale University Press).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt