Segurança de Taylor Swift deixa os Estados Unidos para ir combater em Israel

Um dos guarda-costas que protegeu Taylor Swift durante a digressão Eras, este Verão, acaba de deixar os Estados Unidos para regressar a Israel. O segurança israelita, que prefere manter-se no anonimato, voltou ao seu país para lutar contra o Hamas, nas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa), avança a revista Variety.

Durante os primeiros meses da digressão da cantora norte-americana, o guarda-costas tornou-se viral no TikTok por estar sempre ao lado de Swift, no final dos concertos. Não se sabe como se chama, nem se foi contratado directamente pela equipa da artista, que ainda não reagiu à notícia.

A informação de que o guarda-costas estaria de volta a Israel, para ajudar na defesa dos seus conterrâneos, foi avançada por Eran Swisa, um jornalista do Israel Today, que partilhou o testemunho do agora soldado com a Variety. “Vivia muito bem nos Estados Unidos. Tinha um trabalho de sonho que adorava, amigos fantásticos a que chamo família e uma casa muito confortável”, conta o guarda-costas.

Mas escolheu trocar todo esse conforto por uma guerra. “Não precisava ter vindo, mas não podia ficar à margem, enquanto famílias são assassinadas e queimadas vivas nas suas casas, só por serem judias ou israelitas”, declara, condenando a acção do Hamas e deixando um apelo para que se apoie Israel.

Ainda assim, reconhece, mais do que escolher lados neste conflito, é preciso proteger as vidas dos “bebés, crianças e idosos”, queimados vivos “nas suas próprias camas”. E insiste: “Imaginem que isto estava a acontecer no vosso bairro, aos vossos vizinhos ou a uma família que conhecem.”

“Não estou aqui para defender Israel, estou só aqui para proteger. Estou aqui com a humanidade”, reforça.

Taylor Swift's security guard, a former IDF soldier, came to Israel to volunteer in the army. pic.twitter.com/G9NS09sh64 — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 15, 2023

Taylor Swift ainda não se pronunciou publicamente sobre o conflito. A equipa da cantora não respondeu se a artista pretende fazer alguma doação para apoiar as equipas humanitárias que estão em Israel, tal como têm feito outras celebridades.

Por agora, Swift encontra-se a promover o filme-concerto Eras Tour, que esteve em exibição no passado fim-de-semana — dias em que se confirmou oficialmente o seu romance com o futebolista Travis Kelce. Os dois namorados surgiram de mãos dadas em Nova Iorque, perante as lentes dos paparazzi, antes de uma aparição no Saturday Night Live.