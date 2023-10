As florestas nativas do Sabugal em destaque no Naturcôa

O Naturcôa, “mais do que um evento de fotografia de natureza”, acontece nos dias 4 e 5 de Novembro com palestras, workshops e um passeio fotográfico.

Potenciar o turismo e a sustentabilidade e "explorar as riquezas naturais e culturais" da região do Sabugal. Eis os pontos-chave do Naturcôa, que está prestes a acontecer (nos dias 4 e 5 de Novembro) e a mostrar o porquê de ser "mais do que um evento de fotografia de natureza".

Aos poucos ou de rompante, quem por lá já passou vai-se deixando apaixonar pelo território e por uma ideia de partilha que começou a florescer em 2019.

Desta vez, um dos destaques do Naturcôa serão as palestras relativas à residência artística Luz e Sombras: Florestas Nativas do Alto Côa, com uma "visão única sobre as florestas nativas" da região, os carvalhais, soutos e galerias ripícolas, as suas características e o seu papel nos ecossistemas locais.

Foto Os burros são umas das paixões da fotógrafa Cláudia Costa

Além disso, haverá lugar para uma oficina de recolha e gastronomia silvestre com Fernanda Botelho, e oportunidade para ouvir fotógrafos como Ricardo Lourenço, Ângelo Jesus e Joel Santos. Entre os convidados estarão ainda presentes João Soutinho da Verde - Associação para a Conservação Integrada da Natureza, Ricardo Brandão do CERVAS (Centro de Ecologia e Recuperação de Animais Selvagens) e Rui Bernardo, fotógrafo subaquático. De Espanha, mais concretamente das Astúrias chega o fotógrafo Mario Suárez Porras, especialista em aves.

O cartaz fica completo com Carla Mota e Rui Pinto, autores do blogue Viajar entre Viagens e com Cláudia Costa, fotógrafa de Lisboa, que encontrou inspiração nas pessoas, paisagens e natureza do nordeste transmontano. A entrada nas conferências tem um custo de cinco euros.

A edição de 2023 contará com a cerimónia de entrega de prémios do Rewilding Photo Contest, concurso promovido pela Rewilding Portugal e que se destaca pelo foco na fotografia de conservação e vida selvagem.

Fotografia de um dos participantes das palestras Mario Suarez Porras Fotografia de um dos participantes das palestras Joel Santos Fotografia de um dos participantes das palestras Ricardo Lourenço Fotografia de um dos participantes das palestras Rui Bernardo Fotogaleria Fotografia de um dos participantes das palestras Mario Suarez Porras

A propósito, volta ao Naturcôa o workshop de introdução à biodiversidade (realiza-se na manhã de sábado, tem a duração aproximada de 90 minutos e destina-se a crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos). Domingo é dia de passeio fotográfico e de workshops relacionados com a natureza.