O Naturcôa existe para que os outros também se possam apaixonar pelo Sabugal

O Naturcôa é “uma ideia” que começou a florescer muito pela paixão que algumas pessoas nutrem por um território, pelo Sabugal e pela Serra da Malcata, a nascente do Côa e a Serra das Mesas, Sortelha e a Ponte de Sequeiros, pelas paisagens, mas também pelas pessoas que a moldam. “Quem está cá não tem noção da grandiosidade do nosso território e de como grandiosidades semelhantes são aproveitadas lá fora”, começa por explicar à Fugas Fernando Ruas, técnico da câmara municipal e gestor do projecto Naturcôa, que nos dias 5 e 6 de Novembro junta pelo terceiro ano um grupo de pessoas para interpretar, reinventar e saborear este território.

Existia uma “lacuna na promoção” que Fernando Ruas e Rui Gaiola, fotógrafo e explorador, agarraram energicamente de forma a partilharem a sua “paixão pelo meio natural” que os rodeia desde crianças e que merece ser “pensado e preservado”. “O Naturcôa é a nossa criança”, diz.

O festival, criado em 2019, pretende “criar uma ligação”, primeiro com a população local, que muitas vezes não é capaz de admirar ao perto a beleza do território, e depois — ou ao mesmo tempo — com todos os que estão longe e se deixem “contaminar” por este “destino de natureza”. “Os fotógrafos de natureza acabam por ter um papel fundamental na disseminação das coisas”, assume Fernando Ruas. “Claro que queremos chegar a um público urbano que está longe. Queremos que conheçam o nosso território e que se apaixonem como nós.”

Foto Naturcôa 2021 VITOR GORDO

Trata-se de um festival “pequeno”, preparado para cento e tal pessoas e onde se reflecte efectivamente uma consciência ecológica e de ligação à natureza. “O principal objectivo é partilhar, problematizar e valorizar as grandes riquezas naturais e culturais de um território riquíssimo. A — cada vez mais — decrescente densidade populacional deste território acabou por deixar, de forma algo irónica, paisagens culturais de características e beleza singulares. Os campos, antes cultivados, deram lugar a vastas florestas e matos, (re)criando uma biodiversidade de valor diferenciado e inestimável”, escreve em comunicado a organização do Naturcôa.

Foto VITOR GORDO Foto VITOR GORDO Foto Vitor Gordo

À terceira edição, a organização sente-se preparada para “correr riscos”, seja através do convite a oradores estrangeiros como o espanhol Andoni Canela e a alemã Sandra Bartocha, ou pela extensão do festival ao longo do ano graças à realização das residências artísticas Côa Superior – Camadas e Perspectivas, inseridas no Programa de Acção da estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE iNature (com os fotógrafos Luís Afonso, João Cosme e João Rodrigues e a ilustradora Cláudia Baeta) de reinterpretação do território, mais precisamente no roço superior do Grande Vale do Côa, cujos resultados serão agora apresentados.

Entre os oradores convidados está o fotógrafo Ricardo Lourenço, que irá expor o seu trabalho sobre o lince ibérico numa região que nos anos 80 foi protagonista da campanha ambiental Salvemos o Lince e a Serra da Malcata.

À natureza ecléctica do Naturcôa junta-se Alexandre Vaz, editor da National Geographic Portugal, que abordará questões editoriais e motivações, Marcos Osório, arqueólogo da Câmara do Sabugal, investigador e “exímio contador de histórias”, e a dupla Ana Almeida e Mário Chan, pais de duas crianças que vão contar uma das suas muitas aventuras em família (uma viagem de bicicleta pela Islândia).

Foto Naturcôa 2021 VITOR GORDO

Para além das conferências e das exposições de fotografia, o habitual passeio fotográfico completa o programa desta 3ª edição, sendo que, à semelhança da edição anterior, haverá também lugar para alguns workshops de conexão com a natureza. Para os mais pequenos, a Rewilding Portugal irá providenciar, no sábado, um workshop de introdução à biodiversidade, ao passo que para os demais participantes haverá, no domingo, dois workshops à escolha, de aromaterapia sensorial e de banhos de floresta.