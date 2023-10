Autoeuropa repõe todos os turnos a 23 de Outubro

Retoma acontece três semanas antes do previsto para a reabertura. Laboração foi suspensa a 11 de Setembro e parcialmente retomada a 2 de Outubro. Fim do layoff será comunicado “brevemente”.

A fábrica da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, vai repor todos os 19 turnos de trabalho a partir de 23 de Outubro, uma segunda-feira, depois de ter garantido a "normalização das cadeias de abastecimento de peças" que obrigaram a suspender total ou parcialmente a produção do modelo T-Roc desde 11 de Setembro.

O regresso ao funcionamento com a totalidade dos turnos a partir daquela data já foi comunicado aos trabalhadores através de uma nota interna a que o PÚBLICO teve acesso. Inicialmente, previa-se uma paragem total de dois meses.

Não é ainda certo se esta reposição coincide com o fim do layoff, que foi accionado com a paragem forçada da fábrica. Quem continua abrangido por este regime será informado "o mais brevemente possível sobre a data do seu regresso ao trabalho", diz a direcção da fábrica da Volkswagen (VW) em Portugal, na mesma comunicação.

A Autoeuropa foi uma das unidades deste grupo alemão a suprimir produção devido à falta de fornecimento de uma roda dentada usada em motores de combustão interna de diferentes modelos pertencentes ao grupo VW. Mas foi a única forçada a parar totalmente.

Inicialmente, a fábrica portuguesa aplicou um layoff com redução total da jornada de trabalho. Entre 11 de Setembro e 1 de Outubro, cerca de 4000 funcionários dos sectores de produção do T-Roc ficaram em casa, com uma redução salarial de 5%, depois de um acordo entre administração e comissão de trabalhadores ter permitido uma redução de ordenado inferior à de 33% prevista pela lei laboral portuguesa.

A 2 de Outubro, a fábrica regressou parcialmente ao trabalho, com turnos completos de três dias, mas o layoff manteve-se, agora em regime parcial. Depois de garantir a peça em falta para os motores do T-Roc, a fábrica recomeçou a trabalhar em pleno de segunda a quarta-feira, parando nos restantes dias.

O problema de abastecimento da roda dentada surgiu quando a fábrica eslovena que a produzia foi parcialmente destruída por cheias que atingiram aquele país em Agosto. Para evitar uma paragem total mais prolongada, que inicialmente se estimou em nove semanas, o grupo sediado em Wolfsburgo partiu em busca de alternativas que foram encontradas em Espanha e na China, onde já havia fábricas certificadas para a produção dessa peça.

Desta forma, o regresso aos turnos completos acontece três semanas antes da data inicialmente estimada para a reabertura da fábrica, a 13 de Novembro. É uma boa notícia para os restantes fornecedores portugueses da Autoeuropa, que também optaram pelo layoff quando souberam que o seu principal cliente iria ser forçado a suspender a laboração.

Diversos membros do Governo mostraram preocupação com o eventual impacto de uma paragem de dois meses desta fábrica, que exporta praticamente toda a sua produção anual. Em 2022, foram 230 mil veículos. O ministro da Economia e a ministra do Trabalho foram dois desses governantes que estiveram a acompanhar o problema, tendo-se reunido com representantes da direcção e dos trabalhadores. O próprio primeiro-ministro salientou a importância da Autoeuropa para a economia nacional, nomeadamente para as exportações.

Face à expectativa de quebra na produção, a Autoeuropa – e muitos dos fornecedores desta última – terminaram contratos temporários. Quase 500 trabalhadores precários foram dispensados. A retoma da produção pode reabrir-lhes portas.