Autoeuropa recorre a China e Espanha e retoma laboração já em Outubro

Está ultrapassado o problema que obrigou à paragem da fábrica Volkswagen Autoeuropa em Palmela. A administração da empresa distribuiu esta sexta-feira uma nota interna, divulgada pela Lusa, em que refere que encontrou dois fornecedores alternativos para ter acesso à roda dentada que é usada no motor do modelo T-Roc e cujo fornecimento a partir da Eslovénia foi interrompido depois de a fábrica desse país ter sido parcialmente destruída por cheias em Agosto.

A alternativa acabou por ser encontrada na China e em Espanha, onde dois outros fabricantes têm o conhecimento e a tecnologia para produzir essa mesma peça, que é usada em muitos dos actuais motores de combustão interna de diferentes marcas do grupo Volkswagen.

A 11 de Setembro, a passada segunda-feira, a Autoeuropa suspendeu a laboração devido à falta dessa peça, que também obrigou a cortar turnos e a mandar trabalhadores para casa em quatro fábricas na Alemanha e uma na República Checa. A unidade de Palmela colocou cerca de 4000 trabalhadores em layoff, estimando que a paragem forçada duraria nove semanas, até 12 de Novembro.

Afinal, o cenário não será tão grave, como se conclui pela nota interna divulgada aos trabalhadores, mas nem todos regressarão logo quando a actividade for retomada.

“A direcção da fábrica informa que desde a interrupção do fornecimento de uma peça fundamental na construção dos motores que equipam o T-Roc – entre outros modelos do grupo Volkswagen – os departamentos de logística e de compras do grupo têm vindo a trabalhar de forma intensa no sentido de mitigar este impacto”, lê-se no documento divulgado pela Lusa.

“Graças a este esforço conjunto, a Volkswagen Autoeuropa retomará a produção no início do mês de Outubro. Subfornecedores existentes no portefólio do grupo Volkswagen, entre os quais uma empresa chinesa e outra espanhola, serão responsáveis por assegurar o fornecimento parcial das peças”, acrescenta a administração.

Assim, “tendo em conta esta nova realidade, estão a ser executados todos os preparativos necessários para o arranque de produção na fábrica de Palmela. Inicialmente, o número de turnos será menor que o esquema de trabalho habitual”.

“Os trabalhadores que se encontram em layoff serão informados o mais brevemente possível sobre a data exacta do seu regresso à actividade e da correspondente alteração ao regime de layoff”.

A alternativa de fornecimento da roda dentada a partir da China era bastante óbvia. Portugal tem o exclusivo de produção do modelo T-Roc, que é um sucesso de vendas da marca VW, mas não produz para a China. O "T-Roc chinês" é feito no próprio país e, por essa razão, tem uma cadeia de fornecedores própria e foi a ela que o grupo germânico decidiu recorrer para ultrapassar o vazio criado com a falta de um fornecedor na Europa.

Tal hipótese tinha de resto sido classificada como "boa ideia" por uma fonte do quartel-general do grupo VW quando, esta semana, em declarações ao PÚBLICO, esclareceu os contornos do problema e as eventuais soluções que estavam em cima da mesa.

Além da China, também a Espanha ajudará a solucionar a falta daquela peça de motor. Segundo o PÚBLICO apurou, o fabricante espanhol já tinha produzido esta peça no passado e por isso tem também o conhecimento e a capacidade técnica para produzi-la em série até que o fornecedor esloveno volte a estar operacional.