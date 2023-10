Há quatro spas portugueses entre os melhores do mundo

Para chegar aos vencedores, é feita uma pesquisa por profissionais do sector, meios de comunicação social e pelo público em geral, que pode votar no seu spa preferido.

Os spas do Corinthia Hotel Lisbon, do Vila Vita Parc, do Pine Cliffs e do Monchique Resort & Spa World Spa Awards fazem parte da lista dos escolhidos pelo World Spa Awards, uma iniciativa global para “celebrar e premiar a excelência no sector dos spas e do bem-estar”.

Entre os vencedores, a organização destaca o Bürgenstock Alpine Spa, na Suíça, que conquistou o título de Melhor Spa de Hotel do Mundo, enquanto o icónico Palazzo Fiuggi, em Itália, foi eleito o Melhor Retiro de Bem-Estar do Mundo.

Pelo segundo ano consecutivo — estes prémios são um evento irmão dos World Travel Awards, que celebram o seu 30.º aniversário —, o Mandarin Oriental, em Hong Kong, recebeu o prémio de Melhor Marca de Spa de Hotel do Mundo e a Aromatherapy Associates também continuou o seu reinado ao ser eleita a Melhor Marca de Aromaterapia do Mundo. Já a marca de luxo francesa L’Occitane fez a sua estreia nos World Spa Awards este ano, ao ganhar o prémio de Melhor Marca de Spa do Mundo.

Foto No spa do Corinthia há uma massagem ao estilo hammam a quatro mãos DR

Para chegar aos vencedores é feita uma pesquisa, ao longo de um ano, sobre as melhores marcas de spa e de bem-estar, por profissionais do sector, meios de comunicação social e pelo público em geral, que pode votar no seu preferido.

Por cá, três dos quatro eleitos ficam no Algarve. O único que fica em Lisboa foi escolhido como o Melhor Hotel Spa, o spa do Corinthia Hotel Lisbon, onde há uma massagem ao estilo hammam a quatro mãos​ e se promove o uso de produtos portugueses. O Melhor Resort Spa é o Vila Vita Spa by Sisley, no Vila Vita Parc, em Porches, que repete a proeza; segue-se o Melhor Retiro de Bem-Estar atribuído ao Pine Cliffs Resort, em Albufeira, que propõe um “detox” para a prevenção do burnout; e, por fim, a distinção de Melhor Day Spa foi entregue ao Sensorial Spa no Monchique Resort & Spa.

Foto Vila Vita Spa by Sisley, no Vila Vita Parc, em Porches DR/Instagram

Na Europa, o Melhor Spa de Hotel é o Alpine Spa no Bürgenstock Hotel & Alpine Spa, na Suíça; o Melhor Resort Spa é o Senses Spa em Puente Romano Marbella, em Espanha; o Melhor Retiro de Bem-Estar é o Palazzo Fiuggi, em Itália; o Melhor Spa de Dia fica na Bélgica, é o Cocon; e o Melhor Destino Termal da Europa é a Suíça.

“Assistimos a um aumento notável de galardoados com os World Spa Awards pela primeira vez, enquanto os anteriores vencedores continuam a ultrapassar os limites da excelência ao manterem os seus títulos”, resumiu Rebecca Cohen, directora-geral dos World Spa Awards.