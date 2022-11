Pine Cliffs quer que executivos desliguem o telemóvel para um detox

É só preciso fazer o check-in, subir ao quarto para deixar as malas, respirar fundo e (tentar) deixar as preocupações para trás. O tratamento começa a partir do momento em que se entra no Pine Cliffs Resort, em Albufeira, mas os seus efeitos desintoxicantes permanecem mesmo depois de se sair de lá, como se uma semente ficasse em nós plantada, uma vez que se fica a conhecer como o mundo pode ganhar outra cor quando abrandamos o ritmo e cuidamos de nós mesmos.

Desacelerar a mente é o foco do mais recente programa de bem-estar da marca de spa multipremiada Serenity, que é direccionado especialmente para os executivos. “O que ele traz de novo é que é um programa adaptado, personalizado” para este tipo de pessoas que “acabam por esquecer-se delas mesmas”, explica Maria d’Orey, directora do Serenity Spa e Fitness.

Trata-se de uma marca de bem-estar que se diz “holística” por aliar o treino físico, a nutrição e o relaxamento do corpo e da mente. Isto reflecte-se nos programas que foram sendo lançados, desde 2017, como o de Controlo de Peso, o Yoga Break, o Pilates Break, o Fitness Journey, o Detox e, mais recentemente, um Detox desenhado em especial para os executivos “cuidarem deles próprios”.

Uma vez que estão “sempre a inovar” e a “ampliar a oferta”, este novo retiro surgiu como forma de ir ao encontro da preocupação em torno da saúde mental e do burnout que ganhou maior notoriedade com a pandemia. O programa tem como pilares o spa, o fitness e a parte nutricional, mas o seu conteúdo “depende das necessidades” de cada um, sublinha Maria d’Orey. “É predefinido com o cliente”, prossegue, explicando que é feita uma agenda com todos os tratamentos, consoante o número de dias que for escolhido: três (1212€), cinco (1789€) ou sete (2521€).

Pine Cliffs Resort Pine Cliffs Resort Fotogaleria Pine Cliffs Resort

Em todas as opções, há uma consulta de nutrição inicial, onde fica estabelecido um plano alimentar para a estada (e para depois ficar colado na porta do frigorífico lá de casa) e que é comunicado à cozinha do resort — evidenciando todo um “trabalho de equipa” por trás para garantir o cumprimento de cada plano personalizado, uma vez que há cerca de dez restaurantes e bares espalhados pela propriedade. A responsável observa que esta diversidade de restaurantes até é uma “mais-valia”, já que há opções para todos os gostos, alergias e feitios, desde as refeições ligeiras e saudáveis no Zest às carnes grelhadas no Piri Piri Steakhouse.

Os programas contemplam massagens de drenagem linfática, desintoxicantes e de recuperação, tratamentos de esfoliação, uma análise de bio impedância corporal, banhos marinhos desintoxicantes e aulas de fitness. Na opção de cinco noites, além de se repetir alguns destes tratamentos, é fornecido também um kit detox para dez dias e um envolvimento corporal em algas marinhas. Já a de sete contempla ainda uma massagem facial purificante. O acesso ao Oásis Termal, o circuito de águas, é sempre garantido.

​"D esintoxicar de dentro para fora”

“Vou precisar que se deite de barriga para baixo, e o rosto vai ficar aqui”, indica a terapeuta. É com uma música de fundo e um lusco-fusco apaziguadores que entramos numa das 13 salas de massagens do espaço Serenity para uma massagem detox. É o tratamento padrão do programa, actuando ao nível do sistema linfático para ajudar a eliminar gordura localizada.

Trata-se de uma massagem activadora, pelo que se sente os músculos a serem percorridos efusivamente pelas mãos da terapeuta Catarina, que explica que o creme aplicado é suposto continuar a queimar gordura nas horas seguintes.

Foto Pine Cliffs Resort

Deste recanto sai-se para o Oásis Termal, um espaço que convida a alternar os vários equipamentos do circuito de spa com momentos de relaxamento — quer nas espreguiçadeiras no interior, mais recônditas, quer nas do exterior, a ouvir os pássaros.

O creme da massagem vai-se esvaindo à medida que o calor nos sobe à cabeça, no banho turco e nas duas saunas (uma herbal e outra com sal dos Himalaias), para baixar, depois, a temperatura corporal há uma fonte de gelo, duches sensoriais, uma piscina com fontes, jacuzzi exterior e um tanque Kneipp (que serve para activar a circulação nas pernas).

Pine Cliffs Resort Pine Cliffs Resort Fotogaleria Pine Cliffs Resort

Ao longo do programa, naqueles tempos livres em que não há tratamentos de relaxamento forçado, pode-se encontrar a descontracção nos outros recantos do resort algarvio, que já conta com 30 anos de vida. Basta descer umas escadas para chegar à praia da Falésia, lugares para sentar e cheirar os pinheiros não faltam e para um mergulho há sete piscinas à disposição.

No fundo, “são 72 hectares onde se respira bem-estar”, resume Maria d’Orey, havendo “de tudo um pouco”, inclusive para crianças, e é também por isso que o espaço continua a ter adesão mesmo no Inverno. O que é muito positivo quanto se tem em conta a sazonalidade geralmente associada ao Algarve, nota a responsável.

Dos que fazem este programa detox para executivos, há quem agende inicialmente para três dias e depois estenda a estada. Outros saem já a pensar na próxima vez que virão. E será dessa que ousam “desligar completamente” apostando no detox digital, onde todos os dispositivos tecnológicos são deixados na recepção? De qualquer das formas, se a mente sossegar por um pouco já será positivo, observa Maria d'Orey. “É preciso sempre desintoxicar de dentro para fora”, conclui.

​O PÚBLICO experimentou o programa a convite do Pine Cliffs Resort