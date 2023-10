Governo promete rever proposta para a base salarial da função pública

Federação de Sindicatos da Administração Pública diz que na sexta-feira haverá nova reunião com o Governo onde será apresentada uma nova proposta, alinhada com o que se decidir para o salário mínimo.

Depois de o primeiro-ministro ter admitido que o salário mínimo nacional poderia ir além dos 810 euros no próximo ano, o Governo prepara-se para rever a sua proposta de aumento da base remuneratória da função pública e deverá apresentar um novo valor aos sindicatos na próxima sexta-feira, quatro dias antes da apresentação do Orçamento do Estado (OE) para 2024.

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) saiu da reunião desta quarta-feira com a ideia de que haverá uma nova proposta, alinhada com o que ficar decidido na concertação social em relação ao salário mínimo.

“O Governo comprometeu-se a apresentar uma nova proposta relativamente à base remuneratória da Administração Pública, o que, esperamos, terá impacto nas outras posições remuneratórias. Já nos tinham dito que haveria margem para ir mais longe”, destacou José Abraão, dirigente da Fesap.

A proposta inicial do Governo previa que, no próximo ano, os aumentos da função pública oscilassem entre 6,8%, para os salários mais baixos, e os 2%, no caso dos salários acima de 2649 euros, em linha com o que prevê o acordo assinado no ano passado.

A base remuneratória subiria 6,8% entre 2023 e 2024, passando de 769,20 euros para 821,83 euros mensais

Tendo em conta que o salário mínimo devia subir para 810 euros no próximo ano, a diferença face à base remuneratória era de cerca de 12 euros. Se se quiser manter esta diferença e assumindo que o salário mínimo sobe para os 830 euros, como pede a UGT, então a base remuneratória da função pública teria de passar para 842 euros.

A expectativa da Fesap é que as mexidas na base tenham impacto nas posições remuneratórias seguintes para evitar a compressão da tabela salarial do Estado.

Na reunião desta quarta-feira, o Governo não se mostrou disponível para aumentar o valor das ajudas de custo e de transporte, limitando-se a acabar com os cortes aplicados a estas prestações desde 2010.