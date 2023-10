Governo acaba com corte nas ajudas de custo e subsídio de transporte na função pública

Pagamento das horas extraordinárias será alinhado com o que está previsto para o sector privado e é formalizada a transferência para a ADSE das despesas com trabalhadores das autarquias.

O Governo vai acabar com os cortes nas ajudas de custo e nos subsídios de transporte pagos aos trabalhadores da Administração Pública deslocados em serviço. A medida estava em vigor desde 2010 e a sua eliminação estará prevista no Orçamento do Estado (OE) para 2024, com efeitos a partir de 1 de Janeiro.

A proposta enviada aos sindicatos, e que será discutida nas reuniões desta quarta-feira, revoga o artigo 4.º do Decreto-Lei 137/2010 que prevê um corte entre 15% e 40% nas ajudas de custo e de 10% nos subsídios de transporte pagos aos funcionários públicos deslocados por motivo de serviço em território nacional ou no estrangeiro.

Apesar de acabar com a redução que estava a ser aplicada, a proposta não actualiza o valor das ajudas de custo ou do subsídio de transporte, limitando-se a repor a situação anterior a 2010.

No caso das carreiras gerais, as ajudas de custo pagas aos trabalhadores oscilavam entre 46,86 e 62,75 euros por dia (consoante o salário), caso estivessem em serviços em território nacional, e entre 118,88 e 148,91 euros, no estrangeiro.

A proposta enviada aos sindicatos prevê ainda o reforço do pagamento do trabalho extraordinário a partir da 101.ª hora anual, aplicando à função pública o que está previsto no Código do Trabalho.

Assim, a partir da 101.ª hora, o trabalhador recebe o valor da retribuição horária acrescido de 50% pela primeira hora ou fracção e de 75% nas seguintes, sendo que em dia de descanso semanal ou feriado o acréscimo é de 100% por cada hora ou fracção.

Na reunião desta quarta-feira, sindicatos e Governo vão voltar a discutir a questão dos aumentos salariais do próximo ano. Na semana passada, a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, anunciou que os aumentos da função pública vão oscilar entre 6,8%, para os salários mais baixos, e os 2%, no caso dos salários acima de 2649 euros, em linha com o que prevê o acordo assinado no ano passado com os sindicatos da UGT.

A proposta é “um ponto e partida”, disse na altura a secretária de Estado, e prometeu avaliar a possibilidade de “construir uma proposta salarial que não deve só basear-se na actualização salarial, porque estamos a colocar em cima da mesa uma valorização das ajudas de custo e do trabalho suplementar".