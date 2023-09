Governo diz que proposta de aumentos entre 2% e 6,8% é “ponto de partida”

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, mostrou abertura para ir mais longe nas propostas apresentadas nesta quarta-feira aos sindicatos e que prevêem aumentos salariais entre 6,8% para os salários mais baixos e 2% para os mais altos no próximo ano do Estado. A proposta é “um ponto de partida”, disse, mas avisou que é preciso escolher prioridades.

“O Governo vai agora estudar os cadernos reivindicativos que nos foram entregues e vamos verificar como podemos construir uma proposta salarial que, quanto a nós, não deve só basear-se na actualização salarial, porque estamos a colocar em cima da mesa uma valorização das ajudas de custo e do trabalho suplementar”, afirmou no final das reuniões com as três principais estruturas sindicais da função pública.

“Estamos investidos em melhorar a nossa proposta, mas este é o nosso ponto de partida”, acrescentou, depois de confrontada com a desilusão dos sindicatos que exigem que o Governo vá mais longe.

Inês Ramires começou por anunciar que o aumento em cima da mesa “vai de 6,8% na base até 2% no topo", acrescentando que a base remuneratória da administração pública, aplicada aos assistentes operacionais em início de carreira, passará de 769,2 euros para cerca de 821 euros brutos.

Olhando para a Tabela Remuneratória Única em vigor, e tendo em conta a proposta apresentada, a remuneração mais baixa do Estado passará de 769,2 euros para 821,2 euros brutos, o que pressupõe um aumento de 6,8% (ou os 52 euros) no próximo ano.

Já a base salarial de um assistente técnico aumentará 6%, de 869,8 euros para 921,8 mensais brutos, enquanto a remuneração de um técnico superior terá um aumento de 3,9%, passando de 1333,35 para 1385,35 euros brutos.

A percentagem de aumento vai decrescendo para valores abaixo dos 3% e os salários partir de 2650 euros terão um aumento de 2%.

De acordo com a secretária de Estado, o aumento corresponde a um nível remuneratório, o que se traduz, de forma geral, em mais 52 euros para os salários até aos 2650 euros e daí em diante o aumento será feito de modo a garantir o mínimo de 2%.

Valor das horas extra será revisto

Na próxima reunião, a 4 de Outubro, o Governo comprometeu-se a apresentar aos sindicatos “propostas de valorização do trabalho suplementar, à imagem do que foi feito na Agenda do Trabalho Digno, e também na esfera das ajudas de custo e do subsídio de transporte”.

A Agenda do Trabalho Digno prevê que, no sector privado, o pagamento do trabalho suplementar aumente a partir da 100.ª hora. A partir da 101.ª hora anual o trabalhador recebe o valor da retribuição horária acrescido de 50% pela primeira hora ou fracção e de 75% nas seguintes, sendo que em dia de descanso semanal ou feriado o acréscimo é de 100% por cada hora ou fracção.

Além disso, será concretizada a eliminação da contribuição das autarquias relativamente aos beneficiários da ADSE e o Orçamento do Estado para 2024 irá prever “o financiamento de uma medida de política relativa aos isentos de contribuição para a ADSE”.

As propostas do Governo ficam aquém das reivindicações dos sindicatos, que criticam o facto de o Governo se limitar a aplicar o que está previsto no no acordo de médio prazo assinado em Outubro do ano passado com as estruturas da UGT, ignorando o aumento dos preços e o facto de, em 2023, ter sido dado um aumento intercalar de 1% para responder à subida da inflação.

Para a Frente Comum, os aumentos em cima da mesa, não respondem ao “aumento do custo de vida” e ficam “muito aquém da necessidade de reposição do poder de compra”.

“A proposta que o Governo traz para cima da mesa resulta do acordo que nós apelidámos de empobrecimento, assinado com outras duas estruturas sindicais [da UGT] e aquilo que se verifica é a continuidade desse caminho de empobrecimento”, afirmou Sebastião Santana, líder da Frente Comum, citado pela Lusa.

“ Governo não pode ficar pelos mínimos ”

Do lado do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues disse ter "esperança" de que o executivo possa ir mais longe e espera que se dêem outros passos no processo negocial que está em curso.

“Será bom referir que este ano os trabalhadores tiveram 1% de aumento extraordinário, justamente porque o valor da inflação foi mais alto do que a previsto aquando da realização do acordo e, neste momento, não se prevê qualquer baixa de inflação, pelo contrário, o cenário aponta para a manutenção de elevados valores da inflação, bem como a subida das taxas de juro e a subida do preço dos bens essenciais”, criticou a presidente do STE.

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) tem esperança de que a reunião desta quarta-feira tenha sido “um ponto de partida” e espera que haja disponibilidade para ir mais longe.

“A proposta de um aumento de 52 euros com um mínimo de 2% não faz sentido, o Governo não pode propor aumentos abaixo da inflação”, criticou José Abraão, dirigente da Fesap, acrescentando que o acordo assinado no ano passado “é um acordo de mínimos e o Governo não pode ficar pelos mínimos”.