A Residência do chef João Rodrigues chega aos Açores com jantares e passeios

Depois de já ter atravessado boa parte do território continental, a Residência, projecto do chef João Rodrigues, chega agora aos Açores, aterrando na ilha de São Miguel de 6 a 8 de Outubro, para a sua 10.ª edição.

Nos dias 6 e 7, João Rodrigues – que foi durante vários anos chef do Feitoria, no hotel Altis Belém, e que se prepara agora para abrir um espaço próprio – junta-se a Henrique Mouro para dois jantares (125 euros, com pairing incluído) no restaurante À Terra do Octant Hotel Furnas, cuja cozinha é liderada por Mouro.

Dia 8, o encontro está marcado para o almoço, que acontece no espaço A Quinta – Furnas, “um restaurante familiar inserido entre pomares e vegetação no Parque Terra Nostra e cujo terreno está na mesma família há mais de 100 anos”, lê-se no comunicado que anuncia a Residência nos Açores. Aí, a João Rodrigues e Henrique Mouro junta-se ainda Paulo Leite, chef do Octant Ponta Delgada.

Cada residência – e já aconteceram em Boticas, Melgaço, Tabuaço, Manteigas, Idanha-a-Nova, Figueira da Foz, Santarém, Lourinhã e Lagoa – representa uma oportunidade para se descobrir uma região, os seus produtores e os seus produtos. João Rodrigues, que criou o Projecto Matéria precisamente para partilhar com os outros cozinheiros, e com quem mais quisesse, informações sobre os melhores produtores no país, faz com a Residência uma espécie de Matéria ao vivo.

Assim, como já aconteceu nas anteriores, a Residência dos Açores inclui uma série de visitas a produtores da região, entre os quais Bio Kairós, que produz ervas aromáticas, fruta e hortícolas na Quinta de São Gonçalo, em Ponta Delgada, a Quinta dos Sabores, em Rabo de Peixe, a Quinta do Sanguinhal, em Água Retorta, e a famosa plantação do Chá Gorreana. Mais informações e compra de bilhetes no site.