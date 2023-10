A missão impossível do piloto que aterrou na AR durante o cerco de 1975

Nunca tivemos uma invasão do Capitólio como em Washington, nem parecida com a que aconteceu na sede dos três poderes em Brasília. O mais próximo disso foi o cerco à Assembleia da República pelos operários da construção civil, a 12 de Novembro de 1975, em que os deputados ficaram impedidos de sair do Parlamento e os operários entraram e passearam-se pelos corredores. A diferença com os acontecimentos em Washington e Brasília é que não houve violência dentro do Parlamento nem destruição do património.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt