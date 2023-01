O que aconteceu em Brasília? Nove perguntas e respostas sobre a invasão às sedes dos três poderes

Centenas de apoiantes de Jair Bolsonaro, ex-Presidente do Brasil, invadiram os três edifícios mais importantes e simbólicos do poder em Brasília neste domingo. Os manifestantes, que furaram as barreiras de protecção da polícia, pediam uma intervenção militar para derrubar o Presidente Lula da Silva. O que desencadeou a invasão? Quantos manifestantes estavam presentes? E como conseguiram passar pelas forças policias? O PÚBLICO reuniu uma lista de perguntas e respostas sobre a invasão deste domingo.